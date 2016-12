Madaxwe Xasan Sheekh oo soo dhaweeyey Xildhibaan Ilhaan Cumar

Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya,Xasan Sheekh Max’uud ayaaxarunta madaxtooyada ku qaabilay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo ka mid noqotay golaha wakiillada Xisbiga Dimoquraadiga ee dalka Mareykanka.

Ilhaan Cumar oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa booqasho ku timid magaaladda Muqdisho, iyadoo uu wehliyey Seygeeda (odaygeeda), waxaa xarunta madaxtooyada Villa Somaliya, ku soo dhoweeyey madaxweynah Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud,, isagoo uga mahadceliyey booqashada ay dalka ku timid, sidoo kale waxa uu ugu hambalyeeyey guulihii ay ka soo gaartay doorashooyinkii ay ka qeyb-gashay ugu dambeynna ay ku guuleystay Kursigii ay u tartameysay.

Wuxuu madaxweynuhu, u sheegay in dalka ay ka socdaan doorashooyinkii Barlamaanka oo gabo-gabo maraysa iyo doorashadii guddoomiyaha barlamaanka iyo Madaxweynaha oo la filayo in dhammaadka bishan december in ay dalka ka dhacdo

Dhinaca kale, Senator Ilhaan Cumar ayaa tilmaamtay inay aad ugu faraxsan tahay kulanka ay Xasan Sheekh la yeelatay iyo sida loo soo dhoweeyey, iyadoo ka mahadcelisey qoondada haweenku 30%.

Gabagbadii, Waxaa la filayaa in senator Ilhaan ay booqashooyin kale ay ku tagto goboladda kale ee dalka, oo si weyn looga taageeray doorashadii ay kaga guulaystay Phyllis Kahn oo ah haweeeneydii Xisbiga Dimuquraadiga u mataleysay Golaha Wakiilada ee Gobalka iyo Maxamuud Nuur oo ah Soomali isna tartanka ku jiray.