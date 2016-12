Maamulihii Madaxtooyada Puntland ee Bosaso oo La Aasay-Sawiro

Magaalada Bosaso ee Puntland Soomaaliya ayaa lagu aasay Allaha u naxariistee maamulihii madaxtooyada Puntland ee xarunta Bosaso Aadan Gaas Huruuse oo nin hubeysan shalay ku dilay magaalada Bosaso.

Aaska marxuumka ayaa waxaa ka qeyb galay wasiirrka dekedaha,wasiirka diinta iyo awqaafta, guddoomiyaha gobolka Bari, duqa degmada Bosaso, Saraakiisha ciidamada amniga, saraakiisha madaxtooyadda, ganacsato, waxgarad iyo culumo’udiinka reer Puntland

Duqa Degmadda Bosaso Eng Yaasiin Mire Maxamuud oo ugu horreyn ka hadlay dilkii maamulaha, ayaa sheegay in nasiib darro tahay in goobihii ugu dadka badnaa, uguna amniga badnaa magaalada Bosaso in qof mas’uul ah lagu dhex dilo

” Laamaha amnigu sida ugu dhaqsiyaha badan ayay uga howl galayaan, dadkana waxaanu ku boorinaynaa inaanay sasin, oo baqin oo dalkooda iyo dadkooda difaacaan, oo ku dhiiradaan inay soo qabtaan dhagar qabaha” ayuu yiri duqa degmadda Bosaso

Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamad Waceys Dhedo oo aaska ka hadlay ayaa sheegay in marxuumka ay ahaayeen saaxiibo isku dhow, isagoona tacsi tiiranyo leh u diray shacabka reer Puntland.

…Dadweynaha reer Puntland waxaan u sheegayaa in aysan ka argagixin waxyaabihii ka dhacay magaalada, waxaan haynaa xogtooda, dhawaana waa soo bandhigi doonaa, waxaan ka codsanaynaa shacabka in ay la shaqeeyaan ciidanka ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamad Waceys Dhedo.

Dhinac kale, sheekh Maxamed Macalin iyo sheekh Maxamuud Huruuse oo ka hadlay aaska marxuumka ayaa ilaahay uga baryay inuu naxariistiisa janno siiyo, una sahlo su’aalaha qabriga, waxay kaloo ku booriyeen madaxdii iyo shacabkii ka qaybgalay aaska inay ilaahay u toobad keenaan, si ilaahay dhibka uga qaador

Gaba-gabadii, alle ha u naxariistaa Aadan Gaas huruuse oo muddo 12 sanno maamule ka ahaa xarunta madaxtooyadda Bosaso, waxaa dilkiisa sheegtay maleeshiyaadka Al-shabaab ee dagaalka ku dhufo oo ka dhaqaaq kula jira Puntland, waana dilkii labaad ee toddobaad gudihiis ka dhaca magaaladda Bosaso







