Shuruudaha Musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya keliya ayey ka dhacdaa?

Waxaa weli ka socda magaalada Muqdisho shir ay isugu yimaadeen qaar kamid ah Madasha Hoggaanka Sare, kuwaas oo ka hadlaayey qodobo dhawr ah ka hor doorashada.

Waxyaabaha shirka looga hadley waxaa kamid ahaa:

Xalinta muranka ka taagan doorashada Aqalka Sare ee gobolada Waqooyi

Doorashada oo mar kale dib u dhacdey iyo sanadka danbe xiliga ay ka dhacayso

Shuruudaha laga doonayo Musharixiinta Madaxweynaha

Amniga Xiliga Doorashada

Ma jiro ilaa hadda war rasmi ah oo ka soo baxay Madasha, waxaana jira qodobo aad u xiiso badan oo gor-gortanka ka soo dhex-baxay, kuwaas oo markii war murtiyeedka lagu qori lahaa wax iska beddeleen.

Badanaa doorashooyinka Soomaaliya ka dhaca ayaa ka duwan kuwa caalamka waxaana Musharaxa lagu xiraa lacag in uu bixiyo, lacagtan ayaan la ogeyn cidda saxda ah ee qaadata, Sanadkii 2012 Musharixiinta lacagtii lagu xirey ayaa la sheegay in ay ku baxdey baahida Baarlamaanka Federaalka. Haddaba Xildhibaanada kamid ah goloyaasha Baarlamaanka ayaa sandkan ku doodaya in lacagta la gaarsiiyo in ka badan 50 000 oo dollar, ugu danbeyn waxaa la isla gartey in ay gaarto 30 000USD oo aan la aqoon waxa ay tahay in Musharuxu bixiyo, waxay sheegaan in lagu kala saarayo qofka ay dhab ka tahay iyo kan ay beenta ka tahay, waxaase la is weydiinayaa qofka aysan dhab ka ahayn in uu ku harayo codbixinta.

Qodob kale oo socon waayey sanadkii 2012 ayaa dib loo soo celiyey kaas oo ah in Musharaxu haysto 20 Xildhibaan oo taageersan isaga!.

Qodobkan waxaa si weyn uga qayliyey Xildhibaanada oo doonaya in aysan hal musharax keliya isku koobin, sidoo kale waxay doonayaan in aan cidda ay taageersan yihiin aan la ogaan.

Soomaaliya keliya iyo dalalka musuq-maasuqu la degay ayaan la hayn xogta Xildhibaanka (MP voting record), halka dunida kale la yaqaano cidda uu u codeeyey, barnaamijka uu ka horyimid iyo kan uu taageeray, laakiin Xildhibaanada Soomaalida ayaa shaarkoodu cad yahay waxaana ay qodobkan u arkeen mid iyaga loo dan lee yahay.

Afhayeenka Baarlamaanka Prof. Jawaari ayaa soo jeediyey in qodobkan iyo kan lacagtaba loo daayo Baarlamaanka imaanaya oo ay iyagu go’aan ka gaaraan.

Dhanka Doorashada xiligeeda ayaa noqotey sida Horseed horey u sadaalisey waxaana ay gaareysa labada todobaad ee u horeeya bisha Janaayo 2017. Marka ergooyinka caalamku ay ka soo noqdaan fasaxa XMAS-ka.

Waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda uu Madasha ka soo baxo Warmurtiyeedka ugu danbeeyey ee sanadkan 2016.

Horseed Media