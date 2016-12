Xildhibaanada Aqalka Sare ee Gobolada Waqooyi oo lagu heshiiyey

Guddiga Doorashada Dadban u qaabilsan Gobolada Waqooyi (Somaliland) ayaa sheegay in maalinta Sabtida ah ay dhacayso doorashada 11 Xildhibaan o okamid noqon doonba Aqalka Sare ee Soomaaliya.

Doorashadan waxaa dib u dhigay muran dheer oo muddo soo jiitamaayey, kaas oo lagu balamey in lagux aliyo shirka Madasha ee weli aan go’aamadu ka soo bixin.

Hoggaanka Madasha Qaranka ayaa qodobkaas meel isla dhigay waxaana loo gudbiyey guddiga doorashooyinka, murankii jirey ayaa lagu xaliyey in 11 xubnood mid kamid ah la siiyo beelaha hartiga ee dega gobolada Waqooyi, waxaana xubintaas la siiyey Beehsa Warsangeli sida ay sheegayaan warar soo gaarey Horseed.

Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa horey qoraal uu soo saarey ugu daray liiska musharixiinta Caasha Axmed Cabdalla inkasta oo kursigu ahaa mid dhexyaala Xildhibaanada Dirta Waqooyi iyo kuwa Hartiga, go’aankan ayaa dhigaya haddii uu sax yahay wararka Horseed heshey in aan lagula tartami karin beesha Harti, lama oga in kursiga la geyn doono Garoowe iyo in doorashadiisu ka dhacayso Muqdisho.

Doorashada Aqalka Sare ee Xildhibaanada Gobolada Waqooyi ayaa qaadan karta 4 maalmood taas oo mar kale dib u dhigeysa jadwalka doorashada oo wararku sheegayaan in MHQ ay wax ka bedeshey.



Horseed Media