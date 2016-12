Culimo’udiinka Puntland oo ka hadlay dilalka qorshaysanaa ee Al-shabaab ka fuliyeen Bosaso

Culumada Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ee ayaa si adag u cambaareeyey dilalka qorshaysan oo amniyaadka Al-shabaab ay maalmihii danbe ay ka fuliyeen magaalada Bosaso ayna ku dileen Agaasimihii madaxdooyada Bosaso iyo Taliye ku xigeenkii 3-aad ee Booliska Puntland.

Sh. Maxamuud Xaaji Yuusuf oo warfidiyeenada kula hadlay magaalada Garoowe ayaa sheegay in dilalka ay Al-shabaab la beegsanayaan dadka Haldoorka u ah bulshada ama qof kasta oo muslim ah ay tahay xaaraan siddii ay horay u cadeeyeen culimadii Soomaaliyeed oo ay qaarkood ay dileen ururka Al-shabaab ayna ugu horeeyaan Sh Cabduqaadir Nuur Faarax iyo Dr Axmed Xaaji Abdirahmaan Allaha u naxariistee.

Sh. Maxamuud Xaaji Yuusuf ayaa ugu baaqay dhalinyarada in ay ka toobad keenaan dilala ay la beegsanayaa dadka Muslinka ah inta ay hadda nool yihiin isagoo Sheekhu sheegay in dadka dhainyarada u soo diraya in ay wax dilaan aysan waxba u tari doonin maalinta Alle la hor istaagayo qof walbana camalkiisa la soo ho

Dhinaca kale Culimo’udiinka ku nool deegaanada Puntland ayaa ka digay wax loogu yeeray tartan kubadda kolayga oo ka furmaya Garoowe loona qabanayo gabadhaha Soomaaliyeed oo ka kala imaanaya maamul goboleedyada ee ka jira Soomaaliya.

Sh.Maxamuud Xaaji Yuusuf, oo ka mid ah culimaa’udiinka Puntland ayaa si kulul uga digay tartankaasi, isagoona xusay in qof haweenay ah ay iska safarto una safarto safar macsi ah iyadoo qaawana ay jirkeeda fiirsadaan niman ka ah ajnabi.

Faafin Horseed Media