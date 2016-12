Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo Walaac ka Muujiyay Xaalada Galkacayo

Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya Micheal Keating ayaa walaac ka muujiyay dagaalada ka soo cusboonaaday magaaladda Galkacayo, taas oo sababtay dhimashada saddex qof, iyo dhaawaca dad intaas ka badan, wuxuuna ugu baaqay maamuladda Puntland iyo Galmudug inay tixgaliyaan heshiiskii Galkacayo.

War-saxafadeed lagu soo daabacay bogga internetka ee xafiiska Qarmada Midoobay ee Soomaaliya ayaa wakiilku ku sheegay, in inkastoo isfaham laga gaadhay xaalada galkacayo, guddiyo isku dhafa oo labada dhinacna la sameeyay, hase yeeshee aan lagu guulaysay in dib loo furmo wadooyinkii xirnaa, taasi oo sababtay in waqooyiga galkacayo ay muddo saddex todobaada ah ay ku xayirmeen gaadiid gargaar u sida dadka dhibaatadu ka soo gaartay abaaraha iyo colaadaha.

“Puntland iyo Galmudug waa in ay xaliyaan khilaafkooda, lana joojiyaa rabshadaha, waa in qaadaan tallaabooyin lagu qaadayo jid gooyooyinka, dib loogu furayo waddooyinka, ciidamadana kala qaadaan” ayuu yiri Wakiilka Qaramada Midoobay

wuxuu sheegay in colaada Galkacayo ay ku barakaceen dad ka badan sagaashan kun oo Qof, Waxaana uu ku goodiyay in cid kasta oo ku xadgudubta nabadda iyo xasiloonida galkacayo in dabagal lagu samayn doono.

“Colaada galkacayo sagaashan kun (90,000) oo qof dad lagu qiyaasay ayaa ku barakacay, sababo la xiriira dagaalkii bishii October 2016, Soddon kun (30,000) oo dadkaasi guryahoodii kuma soo laabatan, iyagoo cabsi ka qaban dagaalo ka soo cusboonaada” ayuu yiri Keating,

Gabagabadii, Micheal Keating wuxuu masuuliyiinta Puntland iyo Galmudug ugu baaqay in xal nabadeed ay ku dhameeyaan Colaada, ayna damaanad qaadaan ammaanka iyo dhaqdhaqaaqa shaqaalaha gargaarka ,islamarkaana la joojiyo go’doominta iyo joojinta isu socodka labada dhinac.

