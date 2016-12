ISBAHAYSIGA RAJO: Beesha Caalamku Ha Qirtaan Khaladkoodii soo Socday 16 sano

Waraysi dhinacya badan taabanaaya oo ISBAHAYSIGA RAJO talevishinka caalamiga ah ee STN uu siiyay ayuu Cabdicasis Moxamud oo ka mid ah aasasayaasha RAJO, ayuu si buuxda u qeexay in qorshaha khaldan ee beesha caalamku eey u soo bandhigeen Soomalida welina eey ku sii adkeeysanayaan eey wadankeena u horseeday 16 sano oo khasaaro ah.

Cabdicasis waxaa hadalkiisi ka mid ahaa “ Beesha caalamku wexeey u ololeeyeen oo lacag badan sheegteen in eey ku bixiyeen afar doorosho ku sheeg oo hore u dhacay sanadadii , 2000, 2004, 2009, 2012 oo gidi wax natiija oo wax ku ool ah aysan shacabka Soomaliyeed ka dheefin ” wuxuu raaciyay ” Arimaha hada socda oo loo ekaysiinaayo doorashooyinka waa sharci daro sida afartii horaba eey saas si le’eg u ahaayeen kuwa aan wax sharci ah ku qotomin taasoo eey noo cadeeyeen sharciyaqaano Soomaliyeed oo xor ah, saas awgeed wexeey ku danbayn doontaa fashil iyo sharaf daro, taasoo ummada Soomaliyeed dhaxalsiin doonta 20 sano oo khasaaro ah, maxaa yeelay waa mashruuc shisheeye uu leeyahay, shacabkeenuna wexeey ka yihiin marti ”. Cabdi casis wuxuu soo jeediyay in gabi ahaanbe la joojiyo qorshahaas uu ku cel-celiyay in fashil uu ku danbayn doono, dibna loo saxo majarahaas iyadoo laga duulaayo in marka hore sharciga la horgeeyo Soomalida lagu soo cadeeyay danbiyada kala duwan oo eey magacyadoodu ku soo bexeen UN MONITORING REPORTS & FARTAAG COUNSULTING REPORTS, waa hadii buu yiri eey beesha caalamku dhab ka tahay wax qabad ummada qiimo u leh.

Mar wax laga waydiiyay arimaha wax qabadka kale ee beesha caalamka iyo deeqaha Soomaliya la siiyay wuxuu Cabdicasis sheegay in ilaa 1990 la rumaysan yahay in Soomaliya la sheegay in eey ku baxday aduun gaaraya 5300,500,000,000 ( KONTON IYO SADAX KUN IYO SHAN BOQOL OO MILYAN OO DOLARKA MARAYKANKA AH)wuxuuna jibaaxay in cid la socota meel eey martay deeqahaas oo Soomali ah aysan jirin , wuxuuna sabab uga dhigay arintaas in waqtiga xaadirka ah eey Soomaliya ku jirto MAXMIYAD DADBAN , DALKEENUNA UUSAN XOR AHAYN OO EEYSAN KA JIRIN DAWLAD DHAB AH OO XISAABTAMI KARTA.

Isagoo ka jawaabaya arinta ku saabsan eedeemaha eey mujtamaca aduunka u soo jeediyaan Soomalida oo eey ku tilmaamaan in eey yihiin dad musuq-maasq badan oo si loo maamulo eey adag tahay wuxuu yiri” Shacabka Soomaliyeed waa ka marti arimaha ka socda dalkooda cid matishana ma jirto xiligaan la joogo, cid eey doorteen ma jirto saas awgeed hadii cid eey danbi leeyihiin waxaa leh xoogaada Soomalida ah oo qorshaha qaldan ee mujtamaca aduunku ku beereen dalkeena, kuwaas oo iyadoo eey cadahay danbiyadooda dhabta u saran mujtamaca aduunka , waxaa kaloo danbiga la leh cida hawshaas khaldan wadata oo rabta in markale eey umadeena hoosaasyaan afar sano oo qaali ah oo soo socotana ka lumiyaan.” wuxuu raaciyay “Sababta Soomalida dhibkeeda loo buun-buuninaayo in eey tahay in dawarsiga magaca Soomaliya eey hayado iyo dawlado ku dawrsadaan in la sii wado iyadoo si maqaar saar ah dawlad magac u yaal ah dalka looga abuuraayo.

Mar la waydiiyay Rajo wexeey doonayso in eey Soomaliya ka hirgasho wuxuu aad u qeexay in Jamhuuriyad Soomaliyeed ee xor oo shacabku leeyihhin eey tahay hawsha eey RAJO ku hawlantahay oo eey ku taamayso, ma aha buu yiri Jamhuuriyad magac u yaal ah oo shisheeyuhu leeyihiin sida manta ka jirta dalkaeena.

Gabagabadii waraysigaa oo ahaa mid aad uga duwan siyaabihii siyaasiinta Soomaliyeed lagu yaqaanay ayuu Cabdicasis Rajo weyn ka muujiyay in ummada Soomaliyeed ee manta joogta eysan ahayn kuwii dalkaan ku noolaa 1990, isagoo tibaaxay in Soomalida manta qabyaaladii eey iskeeda u sii dhamaanayso, qorshayaasha guracan oo socdana oo eey ka mid tahay doorashooyinka is daba yaalka ah looga gol leeyahay in midnimada Soomaliya lagula dagaalamo. Wuxuuna ku daray” maadaama eey xaq daradu badatay uu ku rajo weyn yahay in ilaahay uu xaqa u hiilin doono, liibantuna eey shacbkeena u hari doonto , guul darada iyo fashilkuna uu la darsi doono una danbayn doonto shisheeyaha danta Soomaliyeed ka soo horjeeda iyo subaaca la shaqaysta.

Waraysigaan oo wax badan iftiimiyay ayaa wuxuu ku soo beegmayaa guux caro badan wata oo ka jira dalka gudihiisa oo eey dad badan ka xun yihiin dhibka seeto dheeraaday oo dhamaan waayay oo ka taagan dalka , iyadoo markan eey sii badanayso eedeymo loo jeedinaayo mujtamaca aduunka iyo siyaasiin eey dadku dhibsadeen.

