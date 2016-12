NISA oo Soo Bandhigtay Ninkii ka Danbeeyay Qaraxii Dekadda Muqdisho.

Ciidamada Nabad sugidda iyo sirdoonka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee NISA ayaa magaaladda muqdisho ku soo bandhigay nin lagu magacaabo Maxamed Ibraahim Xasan oo ay ku eedeeyeen inuu ahaa Darawalkii Waday Gaarigii dhowaan lagu qarxiyey Afaafka Hore ee Dakadda Magaalada Muqdisho.

Eedaysanahan oo waraysi siiyay wakaaladda wararka ee Sonna ayaa ka sheekeeyay qaabkii loo soo abaabulay Qaraxaas, isagoo sheeegay in ay ahaayeen Shabakad ka kooban ilaa 6 Qof oo wadatayna laba gaari oo kala ah midka qarxay iyo midkale oo nooca raaxada ah.

“Waxaan ahaa Darawalkii Waday Gaariga ku Qarxay Dekadda Muqdisho ,waxuuna qorshuhu ahaa in aan gaariga ku qarxiyo Albaabka Hore ee Dekadda kadibna gaari kale ee nooca raaxada ah oo ay saaranyihiin 5 Nin oo hubeysan in ay gudaha u soo galaan Dekadda, hasa ahaatee Inta aan lagaarin xiliga qaraxa uu dhacayo habeenkeedii ayaan ka laabatay go’aanka ah in aan is dilo , waxaana sameeyay si aysan ii fahmin 5 kale ee howlgalkan ila waday ayaan gaarigii soo waday Habeenkii waxaana dhigay goobta uu ku qarxi doono subaxii”ayuu yiri Dhagar-qabae maxamed.

Eedaysanaha oo hadalkiisa siiwata ayaa intaas kudaray in gaariga uu habeenkaasi goobta ku waabariistay Marka lagaarayna subaxii halkaasi uu ku qarxay.

“Gaariga habeenkaasi waxaa uu ku baryay meel aan sidaas uga fogeen oo ah meesha subaxii uu ku qarxi doono, anigoo ka baqaya in la iqabto ayaan ka soo baxsaday goobta uu qaraxa ka dhacay waxaasa iga daba yimid Ciidamada Amaanka oo hada aan gacantooda kujiro”ayuu yiri dhagar-qabe Maxamed Ibraarim Xasan.

Taliyaha Ciidamada Nabadsugida Gobolka Banaadir Maxamed Xasan Faarax oo loo yaqaano (Faran-Far) ayaa sheegay in ninkan laga soo qabatay Deegaanka Labar Konton ee gobolka shabeelaha Hoose, Islamarkaana ay ku daba jiraan ragii kale ee shabakadaasi qeybta ka ahaa.

Qaraxan oo dhacay 11/Dec/2016 Xili Subax Hore ah ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 50 qof oo shacab ah iyo dhaawaca Lixdameeye kale.