Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland oo gaarey Degmadda Jariiban ee Gobalka Mudug.

Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.Cabdiqaadir Shire Faarax Erag ayaa gaaray degmada Jariiban ee Gobalka Mudug kadib tiro-koob u ku sameeyay Ciidamada Booliska ee ka howl-gala Deegaannada Hoosyimaada Degmadaaasi..

Jen Erag ayaa Safarkiisa Shaqo waxaa ku wehliya Saraakiil sare oo ka tirsan Ciidamada Booliska ee Puntland,kuwaaso qayb ka ah tirkoobida Ciidamada Puntland.

Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen Erag ayaa kormeerkiisa iyo tirakoobida Ciidamada Booliska Degmada Jariiban ka bilaabay shalay Deegaannada,Gacna-fale,Gobshe, kuwaaso uu maanta uga gudbay Ceel bardaale,guuca iyo Deegaanka Bali-busle oo dhaantood booliska jooga u tirkoobid ku sameeyay.

SIdoo kale,Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland waxaa uu sii maraya Deegaannada Buubi,Seemade,booc iyo Deegaano kale oo hoosyimaada Degmada Jariiban ee Gobalka Mudug.Halkaasi oo Dadka jooga ay uga warameen Amaanka iyo Abaaraha.

Maamulka Degmada Jariiban,Odayaasha dhaqanka,Taliska qaybta Booliska Degmada Jariiban iyo Qaybaha kale duwan ee Bulshada ayaa Taliyaha Booliska ku so dhaweeyay Degmada Jariiban Maadama uu ka mid ah Saraakiishii Cadow-gii Dhawaan ku so duulay Deegaannada Puntland ka xoreeyay

Taliye ku xigeenka qaybta Booliska Degmada Jariiban Xassan Maxamed Aadan ( Xasaney) ayaa Wafdiga u hogaaminayo Taliyaha Booliska Puntland uga Warbixiyay Tirada iyo Tayada Ciidamada Degmada jariiban oo ay hoostagaan 93 Deegaan oo Dhaca Dhinca Bari ee Gobalka Mudug.

Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen Erag ayaa ujeedka sarfarkiisa kormeerka ah ku sheegay in ay tahay ogaanshaha booliska ka howl-gala Degmada Jariiban iyo Deegaannada hoostaga ee Gobalka Mudug

Dhinaca kale,Jen Erag ayaa sheegay in Deegaannada uu so maray oo dhan u ku arkayay ciidan u diyaarsan Amaanka deeganka ay joogan blse aysan haysan oo kaliya qalabkii boolisku ku howl-gali -lahaa,taasina ay tahay caqabada ugu weyn ee haysta oo u doonayo in xal deg deg ah ka gaaro.

Ugu Danbaytii Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen Erag ayaa Xusay in uu maridoono dhamaan 49 Sagaalka saldhige ee ku yaala dhamaan Deegaanadda Puntland iyo rugo-hooda,isagoona intaas ku daray in uu Jariiban ku so gabo-gabaydoono kormeerkii Ciidamada Booliska Gobalka Mudug oo Dhamaantood tirokoobid lagu sameeyay.