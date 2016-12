USA: Trump oo cambaareeyey UN-ka isagoo taageeraya Isra’iil – VIDEO

Madaxweynaha cusub ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa dhaliilay go’aankii Jimcihii lasoo dhaafay kasoo baxay Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ee lagu cambaareeyey dhul-boobka Israa’iiliyiinta ka wadaan dhulka Falastiin.

Trump oo sida caadada u ah fariimihiisa ku gudbiya bartiisa Twitterka ayaa sheegay in Qaramada Midoobay ay tahay hay’ada aan wax shaqo ah qaban balse ay noqotay goob fadhi ku dirir ah oo ay dadka ku sheekaystaan.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016