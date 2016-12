Lix Ka Mid ah Murashixiinta Madaxweynaha oo Ka Horyimid Go’aankii Madasha, Baaqna u Diray Gollaha Ammaanka

Lix murashax oo ka mid ah Murashixiinta u taagan doorashada madaxtinimada Soomaaliya ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin qodobadii ay soo saareen madasha hoggganka Qaran 24 bisha december, taasi ay ku kordhiyeen xubnaha aqalka 18 xubnood oo dheeraad ah.

murashixiinta soo saaray warsaxafadeedka oo kala ah C/raxmaan C/shakuur, C/qaadir Cosoble, Jibriil Ibraahim Cabdulle, Saciid C/llaahi Dani, Maxamuud Axmed Tarsan iyo Maxamed Cali Ameeriko, ayaa ku eedeeyeen madasha inay si cad u baalmareen dastuurku ku meelgaarka ah ee Soomaaliya, oo tiradda xubnaha aqalka sare ka dhigaya 54 xubnood oo kaliya

“ Suurtagal ma aha in xiligan oo dalka ay doorashooyin ka socdaan lagu soo beego go’aamo noocan oo kala ah, waxaa taa ka sii daran in madashu isku raacday in 18 xubnood ay soo xulaan madaxda maamul goobleedyadu, oo dikreeto ku soo saaro madaxweynaha xiligiisii dhammaaday” ayaa lagu yiri warsaxafadeedka murashixiinta.

Waxay sheegeen in go’aanka Madasha ay u arkaan isku day kale oo lagu doonayo in lagu boobo doorashooyinka dalka, waxaana abaabulkeeda iska leh bay yiraahdeen madaxda dalka ee xilligoodii dhamaaday.

Gabagabadii, murashixiintu waxay si weyn uga digeen cawaaqib xumida ka dhalan karta go’aanka ka soo baxay madasha, kaasi oo soomaaliya u horseedi kara colaad iyo qalalaase siyaasadeed oo horleh, waxayna ugu baaqay gollaha ammaanka ee Qaramada midoobay in ay si deg deg ah u soo faragaliyaan arrinta.

