Soomaalida Maraykanka oo Looga Digay Ku Lug Lahaanshaha Musuqmaasuqa Soomaaliya.

Xafiiska Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in sharciga maraykanku uu dhigayo in muwaadiniinta maraykanka ee ku nool degaamadda ka baxsan dalka maraykanka lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaaladdo musu maasuq baahsan.

Qoraal kooban oo lagu baahiyay barta twitter-ka ee howlgalka maraykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay ka go’an tahay hanaan doorasho oo sax ah in laga hirgeliyo dalka Soomaaliya

Dowladda Maraykanka ayaa qayb ka ahayd warmurtiyeed si wadajir ah u soo saareen wadamada isugu yeeraa saaxiibadda Soomaaliya, kuwasoo sheegay inay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah go’aanada kasoo baxay Hogaanka Madasha Wadatashiga Qaran ee ku saabsan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya.

Beesha Caalamku waxay sheegeen hanaanka geedi-socodka doorashada 2016 ay tahay mid aan la hubin siday noqon doonto, oo aaan la isku halayn karin. iyagoo tilmaamay in Dib u dhacyo kale iyo in lagu guul daraysto in lala xisaabtamo dhinacyadii geystay ku-takrifalka iyo wax isdabamarinada doorashada aqalka hoose ay wax u dhimmi doonaan awoodda iyo rabitaanka beesha caalamka ee la-shaqaynta dowladda federaalka ah ee soo socoto.

Horseed Media