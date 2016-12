Isbahaysiga Soomaaliyeed ee Rajo oo Taageeray Bayaankii Beesha Caalamka .

Isbahaysiga Soomaaliyeed ee Rajo ayaa bayaan ay soo saareen waxay si buuxda u soo dhaaweeyeen bayaankii beesha caalamka iyo fariintii xafiiska howlgalka maraykanka ee Soomaaliya ee ay uga digtay muwaadiniinteeda Soomaali maraykanka inay ku lug lahaadaan musuqmaasuqa, kaasi oo ay sheegeen in lagu maxkamadayn doono.

Isbahaysiga Rajo waxuu soo dhawaynayaa oo si buuxda u garab taagan yahay fariinta ( tweet) xafiiska hawlgalka maraykanka ee Soomaliya oo la soo diray (shalay oo bishu ay ahayd Dec.28th, 2016 @US2SOMALIA) laguna xusay in “ In dawlada maraykanka ku adkaysanayso doorasho sharci ah in eey ka dhacdo Soomaliya; Musuqmasuqa daran oo eey gaystaan muwaadiniinta maraykanka ee ku nool degaamadda ka baxsan dalka maraykanka waxaa lagu ciqaabi karaa sharciga maraykanaka”

Inkastoo fariintaas (tweet) eey diirada saaraysay doorashooyinka hada ka socda gudaha Soomaliya waase talaabo wax ku ool ah oo cadaynaysa beesha caalamka walwalka iyo walaaca daran oo ka haysta eey noo dheer tahay murugada naga haysata sida loogu takrifalaayo awooda iyo sida eey u baahday musuq- maasuqa ka taagan Soomaliya.

Maadaama uu musq-maasuqu uu yahay arinka ugu wayn ee qalalaasaha dhalin kara, saas awgeed anagoo ka faaiidaysanayna fursadan waxaan ka codsanaynaa bulshada caalamka in eey la xisaabtamaan muwaadiniintooda ka qayb qaadatay musq-maasuqa iyo is daba.

