Baarlamaanka Federaalka oo ku dhawaaqey shuruudaha musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya

Fadhigii labaad ee ay isugu yimaadaan Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa looga doodey arrimo la xiriira doorashada Madaxweynaha iyo Afhayeenada Baarlamaanka federaalka Soomaaliya.

Xildhibaanada ayaa ka dooday lacagta shardi looga dhigaayo in musharax kastaa bixiyo, waxaana ay dood kadib isku raaceen in ay meel mariyaan soojeedintii Hoggaanka Madasha sare taas oo dhigeysey in musharaxa Madaxweynuhu bixiyo 30.000USD. Musharixiinta Afhayeenka labada Aqal ayaa iyagana lagu xiray in ay bixiyaan 15.000USD.

Xildhibaanada ayaa sidoo kale isku raacey in musharax kastaa haysto 20 xildhibaan saxiixooda, waxaana Xildhibaan kasta loo oggol yahay in uu ugu badnaan saddex musharax siin karo saxiixiisa.

Kulanka labaad ee Xildhibaanada federaalku isugu yimaadaan ayaa maanta lagu dhaariyey 12 Xildhibaan oo cusub oo aan ka qaybgelin dhaartii hore, waxaana kulankii maanta laga sheegay in Xildhibaanada Aqalka sare kulankooda u horeeya ay yeelanayaan marka la soo dhamaystiro Xildhibaanada Gobolada Wasqooyi (Somaliland).

Baarlamaanka ayaa sidoo kale waxaa ay maanta shaaciyeen xilliga doorashada guddoonka labada aqal iyo tan madaxweynaha ay soo saari doonaan guddiga baarlamaaniga ah ee golaha uu ku dhawaaqi doono.

Faafin Horseed Media