Donald Trumo Oo Ammaanay Madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin

Madaxweynaha la doortey ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa taageeray go’aanka Madaxeynaha Ruushku uu qaattey ee ah in aanu ka jawabin kan Barack Obama ee dalkiisa ka saarey 35 dibllomaasi.

Qoraal uu ku soo daabacay bartiisa twitter ayuu Donald Turmp wuxuu ammaanay madaxweyne Puntin, isagoo ku tilmaamay inuu yahay qof wax garad ah.

Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka soo horjeestey codsiga Wasiirkiisa Arrimaha Dibadda oo ahaa in laga jawaabo Cunaqabataynta obama ku soo rogay Ruushka, isagoo rajo ka qabaa marka uu xilka la wareego Trump in xiriirka labada dal si caadi ah ku soo noqdo.

Great move on delay (by V. Putin) – I always knew he was very smart!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2016