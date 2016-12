Taliska Ciidanka Booliska Puntland oo soo gabo-gabeeyay Tirokoobiddii Ciidamada Booliska Gobalka Mudug

Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland Jen.C/qaadir Shire Faarax (Erag) ayaa so gabo-gabeeyay Wajigii kobaad ee kormeerka iyo tirokoobida Ciidamada Booliska Gobalka Mudug kadib Muddo Todobo cisho ah oo ku sugnaa Gobalkaas.

Taliyaha ayaa intuu uu ku sugnaa Gobalka Mudug , kormeer ku maray Degmooyinka Xarfo,Gaalkacyo,Galdogob, Saaxo,Jariiban,Tawfiiq iyo Dhamaan’ba Deegaannada Degmooyinkaasi hoostaga.

Taliyaha oo kormeekiisa ka bilaabay Gobalka Mudug ayaa inta uu ku sugnaa Gaalkacyo kormeeray Saldhigyada Warshad-galayda, kan dhexe, Xarunta danbi baarista,Saldhiga Miir,Xarunta Ciidamada SPU,kantaroolka Bari,kan koonfureed,Laamaha ilaalada Cashuuradda, Wadooyinka, iyo Xarumo kale oo dhamaantood Ciidamadii jooogay u tirokoobid ku sameeyay.

Taliyaha wuxuu Dhamaan Ciidamadii uu ugu taagay Saldhigyada iyo rugahooda Booliska u sheegay in kormeerkiisan uu yahay uu kuurgalida tayada iyo tiradda Ciidamada Booliska, isfahansiinta Ciidamada Booliska iyo shacabka ,wuxuuna intaas ku daray inay Boolisku yihiin u Adeegyaasha Bulshada.isagoona xusay in Sirta shacabka ay boolisku xifdiyaan.

Dhinace kale,Taliyaha Ciidamda Booliska Puntland Jen.Erag ayaa Kulamo gaar ah la qaatey inta ku suganaa Gobalka Mudug,Maamulka Degmada Gaalkacyo,kan Gobalka Mudug,Saraakiishii hore ee Ciidamada Booliska Soomaaliya ee Howlgabka ah iyo Qaybaha kala duwan ee Bulshada,kuwaaso uu kala hadlay Xoojinta Amaanka Magaalada Gaalkacyo iyo in si wadajir ah loga qayb qaato.

Waxaana intaas kadib Taliyaha Ciidamada Booliksa Puntland Jen.Erag u gaaray Degmada Galdogob oo ay ku so dhaweeyen Gudoomiyaha Degmada Galdogob Xassan ( Ayaxle),Taliya qaybta Booliska Degmada Galdogob iyo Mas’uuliyiin kale,kuwaaso tirakoobada Ciidamada kadib u taliyuhu u sheegay in shacabku Degmooyinku yihiin indhihii,Gacmihii iyo Laguhii ay boolisku ku howl-galilahaayen,sidaas daraadeedna lo baahan-yahay in la xoojiyo Xiriirka Bulshada Booliska Puntland.

Gabagabadii, Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland wuxuu sheegay in uu dhawaan bilaabi-doona Wajigii labaad ee Tirakoobada Ciidamada Booliska Puntland,waxaana hadda uu so dhameeyay Goballada Mudug,Nugaal,Sool,Karkaar iyo Qaar ka mid ah Gobalka Bari ee Puntland.







