Quebec: Toogasho ka dhacdey Masjid ku yaala dalka Kanada, 6 qof oo lagu diley Masjidka

Ugu yaraan saddex nin oo hubeysan ayaa weerar ku qaadey Masjid ku yaala gobolka Quebec ee Bariga Dalka Kanada, 20:00 fiidnimo ee Axadda, xili lagu jirey salaadii Cishaha.

Marka weerarku dhacaayey waxaa masjidka ku sugnaa oo ku cibaadeysanaayey 40 qof. Ugu yaraan 6 qof ayaa weerarka lagu diley waxaana ku dhaawacmey 8 qof sida ay Boolisku xaqiijiyeen.

Warbaahinta gudaha ayaa muujineysa ciidamada Booliska iyo gawaarida gar-gaarka oo gaarey Masjidka Quebec City Islamic Cultural Center.

Guddoomiyaha Masjidka la weearay oo lagu magacaabo Mohamed Yangui ayaa warbaahinta la hadley waxaana uu is weydiiyey sababta keentey weerarkan cadownimada ah. Mohamed Yangui ayaan joogin Masjidka xiliga weerarku dhacaayey, wuxuuse shegay in markiiba Telefon lagula soo xiriiray.

Raysalwasaaaha dalka Kanada ayaa tacsi u direy dhamaan kuwa waxyeeladu ka soo gaartey weerarka wuxuushnimo ee masaajidka lagu qaadey.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017