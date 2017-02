Maxkamadda Caalamiga ee ICJ oo go’aamisey in ay qaadi karto dacwadda badda ee Somaliya iyo Kenya

Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa go’aan ka soo saartay dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladaha Kiiniya iyo Soomaaliya, waxayna aqbashay dalabkii Soomaaliya inay qaado dacwadaasi.

Maxkamada oo galabta saacaddu markey ahayd 15:00 xiliga Soomaaliya u fariisatey ku dhawaaqidda go’aanka ayaa diiday dalabkii Kenya ee ahaa in aysan Maxkamaddu gelin dacwadda ee labada dal mar kale wada hadlaan.

Qareemadda u doodaya Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskii is-faham MOU uu ahaa sharci, balse dowladda Kiiniya ay si khaldan u adeegsatay, kaas oo dbigaayey in labada dal mid walba si iskiis ah u gudbiyo dalabka ka badan 200nm, laakiin Soomaaliya ay ogaatey in Kiinya ay wax ka beddeshey qaabka xariiqda soohdintu u taaley.

Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya waxaa ay ka codsatay maxkamadda in ay calaamadeyso soohdinta badda, go’aanna ay ka gaarto xuduudda.

Go’aankan ka soo baxay ayaa wuxuu guul u yahay Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.

Horseed Media