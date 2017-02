Amnesty: 13 000 oo qof ayaa lagu del-delay xabsiyo aan la aqoon gudaha Siiriya

Ugu yaraan 13 000 oo qof ayaa lagu del-delay xabsiga Saydnaya ee dalka Siiriya tan iyo sanadkii 2011 sida ay sheegtey hay’adda Amnesty International.

Amnesty ayaa ku eedeysey Xukuumadda Siiriya in xabsiyada qarsoon ay u yihiin Kawaano dadka lagu gawraco.

Amnesty ayaa sheegaysa in dadka loo isticmaalo maxkamado Milteriga xabsigana lagu jirdilo, qaar badan ayaa la del-delay, maxaabiista dhexdooda ayaa la isku khasbaa in ay is kufsadaan sida Amnesty sheegtay.

Dad badan ayaa waayey qaraabadoodi markii ugu danbeyseyna ay ku jireen gacanta xukuumadda Bashar Al-assad.

Amnesty ayaa xogtan ka heshay waraysiyo ay la yeelatey dad ka badan 84 qof waxaana kamid ahaa 4 qof oo ilaalo ka ahaa xabsiyada iyo weliba 31 qof oo maxaabiis ahaa, Qaadiyaasha xukunka ku ridi jirey, Dhakhtar, qareeno iyo weliba khubaro kale.

Horseed Media