Rajada Umadda Soomaaliyeed [MAQAAL]

Dadka soomaaliyeed laga soo bilaabo burburkii dowladnimo ee 1991dii markasta oo la yiraahdo doorasho ayaa jirta waxa gasha rajo waxayna u hanqal taagaan in is badal imaan doono, waa sax oo rajada lagama quusto lkn waxad moodaa in aysan wali helin hogaamiyihii ay ku taamayeen ama xaqiijin lahaa rabitaanada ugu yar ee bulsho leedahay, xilligan aan hada joogno waxa inaku soo fool leh doorasho madaxwayne, bulshada inteeda fahamsan dhinaca wax u socdaan markaa waraysatid waxad arkaysaa in aysan is badal wayn malaynayn waayo dadka xilka ugu sareeya wadanka u taagan intooda ugu cadcad ama la saadaalinayo in ay hantaan kursiga wadanka ugu sareeya waa labo mid: dad horay loo soo tijaabshay oo loo arko in aysan waxba ka bilaabin is badalkii dadkoodu ka sugayay, iyo dad cusub oo loo arko in aysan la jaanqaadi Karin xaaladaha adag ee meesha yaal.

Madaxwayne noocee ah baa soomaalidu u baahantahay xilligan adag ee lagu jiro?

Anoo aan u araran hadaan ka jawaabo su aashaas, waxay somalidu u baahantahay madaxwayne adag oo hadana jilicsan, madaxwayne leh aqoon hogaamineed samayna kara aragti la hiigsado iyo hilinkii loo mari lahaa, madaxwayne yaqaan dadka uu u talinayo, dhaqankooda afkooda iyo baahidooda dhabta ah, madaxwayne fahmi kara sida baahiyaha aan la soo koobi Karin ee umadiisu qabto u kala muhimsanyihiin una kala horeeyaan, madax wayne aan ka coodanayn ee cayminaya.

Maxan uga jeedaa madaxwayne (adag hadana jilicsan)?

Waa madaxwayne go an qadasho leh, ku adag oo aan yeelin rabitaanka koox gaar ah, saamaynta reerkiisa iyo fara galintoodaba ka adag. Jilicsan oo u jilicsan is badallada ay keensanayso siyaasadu, lana jaanqaadi kara, fahamsan cidde buu xiriirkeeda u baahanyahay, yaan hada muhim u ahayn.

Waa hubaa in qayb badan oo idinka mid ah oranayso waxad ka sheekaynaysaa wax qurxoon lkn aan hadalka dhaafi Karin kana fog waaqica iyo xaalada dhabta ah ee jirta, waa sax waayo 30 sano wax ku dhow baa laga yaabaa inaad niyada ku haysay waxan wax la mid ah lkn aad hada quusatay oo aad is leedahay dadkaba wax wanaagsan kuma harin, hadii ay ku hareena waxaysan ka dhaqaaqi Karin inta xun ee aan ogolayn hor u socodka.

Hadaba maxaa rajo ah?

Waxan u arkaa aragti gaabni in la isu dhiibo xaalada hadba markaa jirta, waxa kale oo layaab leh hadii aad aaminsantahay in aan is badal imaan Karin, ama aad sugaysid cid inta ku timaado wax kuu xallisa, bal aan taariikhda dib u eegno ma jiraa wadan inta dadkiisu dhinacna wax u dhaqaajin waayeen inta loo yimid oo wax loo dhisay, ay ka soo bexeen wax dhaama wixii ay awal ku sugnaayeen?

Waxaa jira dhalin wax bartay intii dalku burbursanaa ama xilliyadii uu soo burburayay, oo fursado wax barasho oo gudaha iyo dibadaba ah helay, dhalintaasi waxay la kulmeen ama dhadhamiyeen dhibka dowlad la aan ama dowlad xumo leedahay, waayo waxay arkayeen asaagood waxay haminayeen in aysan hiigsan Karin, oo ay wax ku barteen ama u barteen wadan ku calaamadaysan dib dhac iyo nidam la aan, horayna umay soo arag macaan dowladeed ugamana soo faa iidaysan dhinacna.

Dhalintaas waxan u kala saarayaa afar kooxood anoo ku salaynaya is badal raadinta.

Kooxda 1aad: waa dhalin wax baratay, lkn ku milmay si fiicana u dhex galay nidaam darrada iyo dhowrid la aanta sharciga wadanka ka jira, kuwaasoo aad moodid in ay aqoontoodii u isticmaaleen sidii loo baahnaa si aan ahayn, oo aad arkaysid iyagoo horboodaya,taageeraya u ololaynaya aragtiyo ama falal qabiil salka ku haya, aad arkaysid in horjoogaha reerkoodu hadalka uu yiraahdo uu yahay biyo kama dhibcaan agtooda oo uusan jirin wax hor istaagi kara hadii ay dhacdana ay diyaar u yihiin in ay u bixiyaan wax qaali ah sidii ay u socodsiin lahaayeen sax iyo qalad kuu doono ha ahaadee, iyadoo ay kala wayntahay maslaxada reerkoodu wax kasta oo burburaya.

Kooxdani waxay caqabad wayn ku noqon karaan is badallada hor umarka iyo dad isu keenida iyagoo adeegsanaya aqoontoodii.

Kooxda 2aad: waa koox iyaduna wax baratay, laakiin iska qunyar socod ah oo aan ku dhex milmin nidaamka beelaysiga iyo qunjuraafka ka dhex jira dadka xigtada iyo ehelka ah ee somaliyeed, sidaasoo ay tahayna aan rabin in ay bulshada dhex galaan oo ay is badal raadiyaan ee isaga qanacsan in ay iska shaqaystaan inta ay jirto fursad lagu shaqayn karo oo amni, markii xaal xumaadana ay dadkoodaa iskala mid ahaadaan, hadaan soo kobo waa koox aan diyaar u ahayn in ay qayb ka noqdaan shar iyo khayr midna, lkn fahamsan waxa ka maqan oo ah dowladnimada, kooxdani caqabad kuma noqon doonto is badalka qaybna kama qaadan doonaan sidaasoo kale,ee waxay sugayaan in wax is badalaan.

Kooxda 3aad: waa koox wax baratay, ugana faa iidaysatay wax barashadoodii dhanka wanagsan oo ka mira dhaliyay, oo ku jira dadaal aan kala go lahayn oo ay ku hor marinayaan naftooda, iyagoo hadafkoodu yahay siday qayb uga noqon lahaayeen is badalka, diyaarna u ah in ay wax badalaan, isuna diyaariya arinkaas oo naftooda taba bara, ka fog arimaha qabiil iyo qunjuraafkooda, ku sifaysan dhaqamada wanwanaagsan oo ay kamid tahay amaanada, runta iyo howlkarnimadu, waxa jira hal cillad oo dadaalkooda ka dhigaysa mid aan gaari Karin meeshii ugu dambaysay oo ahayd in ay sabab u noqdaan is badal yimaada, waana in ay u shaqeeyaan qaab kalinimo ah, qof qof, ayna is leeyihiin keena is badal aan libtiisa cidna idin la sheegan, waa midaas tan banjarinaysa, waayo qofkii dhalinyarada ahaa oo xamaasadaysnaa oo is lahaa wax hagaaji markii uu fursad yar helo, wuxuu dhex galayaa shabakad xiran oo aan qof iyo labo ka guulaysan Karin oo raba in ay fashiliyaan, kana xajiimoonaya hufnaanta iyo hor u socodka, halkaas markii la joogo qofkii wanaag doonaha ahaa laba mid buu noqon: inuu joojiyo howshii oo uu ka dhex boxo gabi ahaanba oo naftiisa la baxsado iskana dhaadhiciyo waxba lama qaban karo, ama inuu ku dhex milmo oo uu noqdo mid iyagii fara dheeraysta.

Kooxdani waa koox isla markiiba la jaanqaadi karta hadii la tuso wadada saxda ah ee loo mari laha isbadalka, waxayna waliba gacan wayn ka gaysan karaan is badalka la donayo.

Kooxda 4aad: waa koox dadaal badan sida kooxdii 3ad oo kale diyaarna u ah in ay si dhab ah u waajahdo waaqica jira, leh geesinimo iyo dhiiranaan doonitaan oo ah in wax la dhaqaajiyo, waa koox ku jirta is diyaarin joogto ah, wax baarta la socota aduunka ku xeeran, isbadallada ka dhacaya iyo kuwii horay uga dhacay, iskuna daya is badallada mustaqbalka in ay saadaaliyaan si ay ugu wax qaybsadaan. Qofka kooxdan ka tirsani ma aha kaligiii lib doone, ee waa qof yaqaan wadada saxda ah ee is badal lagu samayn karo in ay tahay, iskaashi awoodeed oo lagaga hor tagi karo awooda hortaagan hor umarka oo rabta in ay dadka ku dulnoolaato, waa koox aaminsan in la isu diyaariyo koox ahaan ee aan la isu diyaarin kali ahaan in la sameeyo isku xir lagu sii darsayo qofka iyo awoodihiisa, in ay dhexdooda ku taba bartaan sida la isu maamulo, sida caqabad looga gudbo, sida khilaafaad loo xalliyo, sida hiraal loo sameeyo kadibna loo gudbiyo, sida xog iyo xaqiiqo loo raadiyo iwm.

Kooxda fikirkan aaminsan amaba ku dhaqaaqdaa waa koox aad u yar, lkn aduunkaba waxa haga waa in yar oo dadaal ka badan bixiya inta ay dadka la midka ah bixiyaan,

Hadaba hadaan ka jawaabo su aashii ahayd (maxaa rajo ah)? Waxa rajo ah kooxda 4aad waayo markii shaqsi iyaga ka mid ah uu bilaabo is badalka wuxuu garanayaa cidda caawinkarta iyo cid walba oo uu u baahanyahay iyo awoodeeda, taasi waxay sahlaysaa inuu ka guulaysto qolyihii fashiliyay kooxda 3aad, oo diidanaa hor umarka, wuxuu awoodi karaa inuu socodsiiyo himilooyinkiisii ahaa inuu bulshadan dacdaraysan wax u qabto ama u bilaabo wadadii wax loogu qaban lahaa.

Hadaba cid kasta oo aaminsan fikirka ah in la gar naqsado intaan geedka la tagin- oo inta siyaasada banaanka laga joogo la diyaarsado difaac adag oo lagaga hor tagi karo dadka wanaaga neceb oo musuqa iyo eexda iyo qurunka ka shaaheeya- waa in ay bilowdaa sidii ay xubin uga noqon lahayd dad nadiif ah oo hadafkoodu yahay in ay naftooda iyo dadkoodaba la baadi goobaan noloshan mid dhaanta.

Waa in aan laga cabsan caqabadaha jira noocay doonaanba ha ahaadeene lana waajoho, ayna u cadahay qof walba markuu heer gaaro ha hooseeyo ama ha sareeyee, maxa kuu kow ah maxa ku laba ah.

Markaan leeyahay xubin ka noqo koox, waa in ay tahay kooxdaasi kuwo leh hadafyo cad cad oo ay rabaan in ay ku waajahaan xaaladaha taagan, mustaqbalka dhow iyo kan fogba, ee aysan ahayn koox wax qabadkoodu kaliya ku egyahay hadal.

Ilaahay hana waafajiyo sida khayrku inoogu jiro

Eng mohamed Abdisalam Mohamed

Email: mjalaal114@gmail.com