Turkiga Oo Afti Loo Qaadayo Isbedel Lagu Sameeyo Dastuurka

Malaayiin qof oo turkish ayaa maanta u dareeray codaynta afti dadweyne oo isbedel lgu sameenayo dastuurka dalkaasi si awood ballaaran loo siiyo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, taasi oo noqonaysaa isbedelkii ugu ballaarnaa ee dastuurka lagu sameeyo muddo 100 sanno ah.

Madaxweynaha Turkiga oo khudbad u jeediyey taageerayaashiisa ayaa ku booriyay in HAA ay ku codeeyaan si uu Turkigu uu uga wareego Jamhuuriyada madaxtooyo,lagana gudbo awoodda nidaamka baaarlamaanka ee hadda jirta.

Aftidan ayaa u muuqata mid ay ku kala qaybsameen dadka turkiga, iyadoo xisbiyadda mucaraadku ay bannaanbaxyo ay qabsadeen ay kaga digeen in HAA loogu codeeyo aftida, taasi oo horseedi karta ayay yiraahdeen in xukunka u gacanta u galo qof kaliya, taasi oo uu ku gacan sayray madaxweyne Erdogan.

Wuxuu ku dooday in loo baahan yahay in awood ballaaran oo madaxweyne la siiyo si buu yiri looga hortago caqabadaha dalka ku soo wajahan,waxaana uu meesha ka saaray in wax isbedel ah lagu samayn doonin dhidibada ay ku taagan tahay jamhuuriyaddii turkiga ee uu asaasay Mustafa Kemal Ataturk 1923dii.

Haddii aftida Haa loogu codeeyo, waxaa la baabiin doonaan jagada ra’isul Wasaaraha oo awood badan, iyadoo bedelkeeda la magacaabi doono madaxweyne K/xigeen, wuxuu madaxweynuhu uu toos ula xiriiri doonaa xisbiyadda siyaasadeed ee dalkaasi.

Gabagabadii, Dadka taageera madaxweynaha turkiga ayaa sheegaya in mudadii 14ka sanno ee uu xukunka hayay uu isbedel weyn ku sameeyay xoriyadda diinta, isbedel ku sameeyay nolosha dadka muruqmaalka ah, sidoo kale uu dhisay Garoomo diyaaradeed, Cusbitaalo iyo dugsiyo. iyadoo dadka ka soo horjeeda ay ku eedeeyaan inuu yahay kaligii taliye dhibaato badan u soo jiiday dalkiisa.

