Mogadishu: Federaalka oo dhex dhexaadinaya Ahlu Sunna iyo Galmudug – VIDEO

Waxaa magaalada Muqdisho ku soo gaaray wafuud ka kala socota Maamulka Gobalada dhexe ee Ahlu Sunna iyo Galmudug kuwaasi oo ka qeyb galaya kulamo looga hadlayo sidii loo dhisi lahaa maamul ay labada dhinac kuwada dhan yihiin.

Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Juxa oo kulamada soo abaabulay ayaa sheegay inuu ku rajo weyn yahay dhismaha maamul loo dhan yahay oo ay Gobalada dhexe yeeshaan.

Shiikh Shaakir oo hogaaminaya Wafdiga ka socda Ahlu Sunna oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dhinacooda ay diyaar u yihiin in laga hadlay wadashaqeynta walow uusan weli iclaamin in ay kamid noqon doonaan maamul ay la yeeshaan Galmudug. Balse wuxuu si weyn ugu riyaaqay soodhaweyntii uu kala kulmay dowlada Federaalka.

Waxaa horey ugu sugnaa magaalada Muqdisho xubno ka socda maamulka Galmudug oo maalmihii lasoo dhaafay ka qeyb galayey kulamadii maamul gobaleedyada, Maamulka Galmudug oo fadhigiisu yahay Cadaado ayey dowlada Federaalka ka dhaadhicisay in doorashada Madaxweynaha dib loogu dhigo illaa dhamaadka bishan April, illaa xal laga gaarayo mideynta labada maamul ee ka jira gobalada dhexe.



Horseed Media