Rajo Laga Qabo In Sucuudigi Xayiraadka Ka Qaado Xoolaha Soomaalida Mowsinka Xajka Ka Hor

Agaasimaha guud ee Maxjarada Puntland Maxamad Faarax Maxamuud ayaa sheegay in dadaal badan ka dib uu rajo weyn ka qabo in boqortooyada Sucuudigu ay dib u bilowdo xoolaha Soomaalida ka hor mowsinka Xajka ee sanadkan.

Wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya, maamulka Puntland iyo dhammaan dhinacyada ay khusayso ay dadaal xoog badan u galeen sidii loo fasixi lahaa dhoofka xoolaha, taasi oo uu sheegay in aakhirkii ay horseeday in sucuudigu uu wafti ballaaran oo dhakhaatiir ah u soo diro maxjarada Bosaso, Berbera iyo Muqdisho.

‘”Wafdiga imaan- shihiisa waxaan la soconay laba bilood ka hor inay imanayaan, waxay ahayd inay yimaadaan waqtigii Doorashadda Federaalka ay jirtay, balse dib ayaa loo dhigay, waxaan samaynay diyaargarow badan oo aan ku sugaynay Waf- diga, waxay noo soo direen 28 su’aalood oo ay doonayeen innaan ka jawaabno, si Midaysan ayaan uga jawaabnay su’aalahaa, si wan- naagsan ayaan uga jawaabnay’’ sidaas waxaa yiri Maxamed Faarax

Agaasimuhu wuxuu sheegay in dhakhaatiirta sucuudiga ay baaritaano badan sameeyeen si ay u ogaadaan caafimaadka xoolaha iyo qaabka aanu u baarno xoolaha ka dhoofaya dalka.

‘’Iyagu waxay doon- ayeen inay ogaadan Caafimaadka Xoolaha Soomaaliya guud ahaan, waxay na waydiiyeen Xannuunada la og yahay inay qabaan Xoolaha Soomaaliya iyo sida loo baaro, wadamada Soomaaliya ay Xuduuda la leedahay, waxaa kale oo ka mid ahaa Su’aalaha ayna waydiiyeen Soomaaliya Xoolo maso dhoofsataa, haddii aad soo dhoofsataan side ayaad u baartaan, waxaan u sheegnay innaan annugu aan Xoolaha dhoo- no oo aysan jirin Xoolo aan soo dhoofsano, waxaan u sheegnay dalalka aan Xuduuda la leenahay, waxay na waydiiyeen tirada guud ee Xoolaha Soomaaliya iyo Dawooyinka Xoolaha halka ay Soomaalidu ka keento’’ ayuu yiri Agaasime Maxamed Faarax

Agaasimuhu wuxuu xusay in dhakhaatiirta Sucuudiga ay aad u amaaneen maxjarada Bosaso, iyagoo ka mahadnaqay sida xoriyada loogu siiyay shaqadooda qalabka Maxjarada yaala iyo hannaanka shaqada ee ka socoto maxjarada

Inkastoo agaasimuhu uu rajo weyn ka qaybo in Sucuudigu uu deg-deg u furo dhoofkii xoolaha Soomaalida, haddana wuxuu cabsdi weyn ka muujiyay abaarta oo uu sheegay inay saamaysay dadkii reer miyiga ahaa iyo xoolo farabadan oo dadkii dhaafay, wuxuuna ilaahay ka beryay in abaarta iyo dhibaatada uu ka dulqaado dadka Soomaaliyeed.

Agaasimuhu wuxuu u mahadceliay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tegitaankiisii sucuudigu uu qayb weyn ka qaatay in sucuudigu ballanqaado in deg deg u furay dhoofka xoolaha Soomaalida, waxaa kaloo u mahadceliyay Safaaradda Soomaalia ee Sucuudiga, Ganacsatada iyo dad kale oo tiro badan oo uu tilmaamay inay qayb weyn dadaalka loogu jiro in dib loo furo ganacsigii xoolaha ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Imaraadka.