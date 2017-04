Galmudug iyo Ahlu-sunnah oo maanta shir uga furmaayo Muqdisho

Maanta oo Salaasa ah ayaa lagu wadaa in wada hadal uga furmo Muqdisho Galmudug iyo Ahlu-sunnah oo kawada taliya gobolada Galguduud iyo qayb kamid ah Mudug.

Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa ku dhawaaqey guddiga dhexdhexaadinaya labada dhinac, waxaana guddiga kamid ah Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha.

Raysalwasaare Kheyre ayaa habeenkii xalay casho sharaf u sameeyey Madaxweynayaasha maamul goboleedyada, waxaana goob joog ka ahaa Sheekh Shaakir oo sheegta madaxweynaha maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu kulan gaar ah la qaatey raysalwasaaraha.

Wada hadalka laba dhinac ee is haya ee Galmudug iyo Ahlu-sunnah ayaa yimid kadib markii uu is casiley Madaxweynihii Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, waxaana dib loo dhigey in dib loo dhiso maamulka Galmudug maadaama qaar kamid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Galguduud uu hoostago Ahlu sunnah.

Ma cadda shuruudaha Ahlu-sunnah waxaana wararku sheegayaan in ay kamid tahay in la kala diro baarlamaanka hada jira ee Galmudug hawshana mar kale hoos laga soo bilaabo iyadoo maamulka lagu dhisaayo Dhuusamareeb xarunta gobolka Galguduud.

Maamulka Galmudug ayaan horumar sameyn tan iyo markii la dhisey maamulkaas, waxaana uu weli ku suagn yahay magalaadii lagu dhisey ee Cadaado.

Horseed Media