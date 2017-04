Ololaha Toddobaadka Dhiraynta oo Qardho Ka Bilowday-Sawiro

Munaasabadan lagu xusayay todobaadka dhiraynta Puntland halku dhigeeduna ahaa “geed kaad 20 jirkaaga ku beertidi 60 jir kaa gaad u aydaa” islamarkana aysoo agaasimeen wasaarada Deegaanka Dalxiiska iyo Duurjoogta Puntland oo kaashanaysa Hay’ada Care ayaa waxaa kasoo qaybgalay nabadoon, haween ardayda dugsiyada magaalada Qardho iyo marti sharaf kale waxaana ugu horayn ka hadlay Axmed Maxamed cali oo ka socday Hay’ada Care wuxuna ka dhawaajiyay in mashruucan u soo socday mudo islamarkana xooga saaray ardayda oo ah jiilka soo koraya sidoo kalena dugsiyada ay yihiin kuwa ugu baahida badan xaga cagaarka iyo harka sidaa daraadeed marwalba ay u taaganyihiin wacyigalinta cagaaraynta deegaanka, Axmed ayaa sidoo kale sheegay in mararka qaar ay dhacdo dhir ay bixiyeen oo la beeray ay wayso daryeel taana ay tahay mid nasiib daro ah ugu dambayntiina wuxuu u mahadceliyay ardayda iyo dhamaan dadka ka shaqeeye cagaaraynta deegaanka.

Isuduwaha wasaarada Deegaanka gobolka karkaar iyo qaar kamid ah nabadoonadii kasoo qaybgalay oo xaflada ka hadlay ayaa baraarujiyay in xiligan ay muhiim tahay in wacyigalinta uu qofwalba dhiniciisa ka qaato sidoo kale waxay tilmaameen in gobolka uu u baahanyay shaqo adag oo ku aadan deegaanka madama u kamid yahay gobolada sida wayn ay u sameyeen abaaraha sido kalen reer mii farabadan ay u soo hayaameen gobolka kuwaso saamayn wayn ku yeeshay deegaanka.

Ololahan oo socon doono 17 ka ilaa 22 ka bishan April ayaa waxa lagu beeri doonaa dhir farabadan waxana laga fulinayaan dhamaan gobolada kala duwan ee Puntland.