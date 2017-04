London: Baarlamaanka UK oo ansixiyey in 2 sano lasoo hormariyo Doorashada Guud – VIDEO

Baarlamaanka Britain ayaa maanta ansixiyey soojeedinta Raysalwasaare Theresa May ay kusoo hormarineyso doorashooyinka guud oo horey loo qorsheeyey inay dhacdo labo sano kadib.

Doorashada Guud ayaa lagu wadaa in la qabto bisha June ee sanadkan.

Mrs.May ayaa ku sababeysay go’aankeedan in meesha laga saaro shakiga iyo khal khal ay xukuumadeeda ku hayaan mucaaridka oo ay sheegtay inay faraha kula jiraan qaabka ay u wado gorgortanka ay kula jirto dalalka Midowga Yurub si Ingiriiska uga baxo EU-da.

Balse Xisbiyada Mucaaridka ayaa sheegay in Mrs. May dooneyso inay doorashada soo hormariso si ay u hesho kuraas dheeraad ah maadaama la saadaalinayo in xisbigeeda uu hada taageero fiican heysto, waxayse sheegeen inay iyagu laftooda diyaar u yihiin doorashada oo ay soo dhaweenayaan, mucaaridka ayaa saadaalinaya in Mrs.May iyo xisbi xaakimka ku fashili doono doorashadan ay soo dadajiyeen.



