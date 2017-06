Khaatumo oo ogolaatay inay ku biirto Somaliland iyo Heshiis isafgarad ah

Waxaa maanta Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa ka dhacay kulan lagu saxiixayey heshiis isafgarad ah oo la sheegay inay wada gaareen dowlada Somaliland iyo kooxda khaatumo ee uu hogaamiyo Cali Khaliif Galeyr.

Heshiiskan ayaa lagu xusay qodobo la sheegay inay aasaas u noqon doonaan heshiiska labada dhinac, waxaana lagu sheegay in labada dhinac ku heshiiyeen in la ilaaliyo Wadajirka Somaliland iyo in la qabto shir lagu dhameytiri doono heshiiskan oo la sheegay inuu ka dhici doono magaalada Burco, kaasi oo dhici doona 10ka bisha soo socota ee Luulyo.

Qoraalkan ayaa lagu yiri Labada dhinac waxay isla garteen:

1- Wadajirka

2- Wax wada lahaanshaha

3- Nabad kuwada noolaasho

4- Horumarkeena

5- Meel uga soo wada jeedka [Cadowgeena]

Waxaa sidoo kale qodobada ay labada dhinac kala saxiixdeen kamid ah in dib loo furo Dastuurka Somaliland oo wax laga bedalo isla markaana dib loo eego awood qeybsiga maamulka.

Goobta heshiiska lagu saxiixay ayey ku sugnaayeen Cali Khaliif Galeyr hogaamiyaha Khatuumo, Faysal Cali Waraabe oo hogaamiya xisbiga UCID ee Somaliland iyo Wasiirka Arrimaha Dibada ee Somaliland Saacad Cali Shire oo ay wehliyaan guddiyada ka kala socday labada dhinac.

Cali Khaliif Galeyr oo ka hadlay goobta ayaa ka mahadnaqay sida loogu soo dhaweeyey magaalada Hargeysa, wuxuuna ka hadlay heerarkii ay soo mareen wadahadaladii muddooyinkii danbe ay kula jireen Somaliland.

Waxaa heshiiskan labada dhinac u kala saxiixay Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland Saacad Cali Shire oo guddoomiye u ahaa guddiga dhinaca Somaliland iyo Maxamuud Sheekh Cumar Xasan oo ku magacownaa Guddiga guddiga dhinaca Khaatumo.



