London: Muslimiin masjid kasoo baxay oo gaari la jiirsiiyey – Sawiro

Xili ay saqdii dhexe ay muslimiinta magaalada London kasoo baxeen salaada Tarawiixda ayaa la sheegay in gaari uu jiiray muslimiin badan oo marayey wadada dhinaceeda.

Boolisku waxay xaqiijijeen in hal qof ku dhintey shilkan 1o kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo loo kala qaadey saddex Isbitaal, laba kamid ah dadkaas ayaa xaaladoodu ay tahay halis sida ay sheegeen London Ambulance Service.

Dadka musliminta ah ayaa kasoo baxay masaajidka weyn ee ku yaal wadada Seven Sisters Road ee nawaaxiga Finsbury Park, waxaana la sheegay in gaari uu dhex jiiray boqolaal ah dadkii masaajidka kasoo baxay.

Qaar kamid ah dadkii goob-joogayaasha ahaa ayaa sheegaya in gaariga si ulla kac ah loo jiirsiiyey dadka uuna ahaa weerar, halka ay booliiska sheegayaan inay baarayan.

Booliiska ayaa xaqiijiyey inay gacanta ku hayaa ninkii waday gaariga shilkan culus geystay. Boolisku waxay sheegeen in ninka falka argagixisnimo geystey uu yahay 48 jir, laakiin weli magaciisa lama shaacin. Dadkii shacabka ahaa ee goobta ku sugnaa ayaa gacanta ku dhigey waxayna la sugeen Booliska, qaar kamid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa sheegaya in ay aaminsan yihiin in weerarka ay ka qayb-qaateen hal qof ka badan.

The moment the police are taking the man who ploughed pedestrians in #FinsburyPark pic.twitter.com/Yr7mgS1mcz — Hamza Sharif (@HamzaJourno) June 19, 2017

Dhacdadan ayaa kusoo beegmatay xili ay jirto xiisad ka dhalatay Daartii dhawaan ku gubatay xaafada Kensington ee magaalada London oo ay dadka ku dhintay u badnaayeen muslimiin, waxaana sidoo kale horey magaalada London uga dhacay weeraro loo adeegsaday gawaari dadka la jiirsiiyey.

Dalka UK ayey muddooyinkii danbe kusoo badanayeen weerarada muslim-naceybka ah ee lala beegsanayo dadka musliminta ah iyo xarumahooda.

Wixii war ah oo dhacdadan kusoo kordha gadaal baan idinka soo gudbin doonaa haduu eebo idmo.

Horseed Media