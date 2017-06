Jubbaland oo Ka Hadashay Ajaaniib Lagu Qabtay xeebaha Jubadda Hoose

Gudoomiyaha gobalka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cali Gooni ayaa sheegay in ciidamada badda jubbaland ay gacanta ku dhigeen ajaaniib iyo doonidii ay wateen oo si sharci darro uga kalluumaysanayay xeebaha jubbaland.

guddoomiyuhu wuxuu sheegay in Ajaaniibta la qabtay ay oo ka koobnaayeen 10 qof isugu jireen Iiraaniyiin iyo Baakistaaniyiin, kuwaasoo hadda lagu hayo magaaladda kismaayo

“ dadka waxay ahaayeen dad aan ugu magac darnaya oo runtii si sharci darro ah uga kaluumaysanayay xeebaha jubbaland, gaar ahaan jubbada hoose, waxay ka koobnaayeen 10 qof, 2 qof oo iraaniyiin ah iyo 8 baakistaaniyiin ah” ayuu yiri Guddoomiyuhu, oo sido kale ka hadlay halka ay ka soo qabteen doonida iyo shaqaalaha saarnaa

“ Waxaan ka soo qabanay jasiiradda la yiraahdo koyomo oo u dhow jasiirada kudhaa, waxayna ka kalluumaysanayay badweynta, waxaa ku dhacday cilad farsamo oo xaga doonta ah, kadibna ciidamadda ay qabtay”

Kaluumaystadda la qabtay, ayuu guddoomiyuhu sheegay in markii hore ay u qaateen in burcad-badeed qabsatay, hase yeeshee markii dambe ay ogaadeen in gacanta ciidamadda jubbaland ay ku jiraan, waxaana uu sheegay in sharciga ay horgayn doonaan ajaaniibta la qabtay

Boqolaal isugu jira maraakiib iyo doonyo ajnebi ah ayaa ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, iyagoo qaarkood ay shatiyo kalluumaysi ay ka qaateen maamul goboleedyadda dalka iyo dowladda Federaalka Soomaaliya