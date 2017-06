Kheyre oo kulan deg-deg ah la yeeshay saraakiisha amniga kadib weerarkii Wadajir

Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan deg deg ah la qaatay habeenkii xalay (Salaasa) saraakiisha amniga ka dib qarixii shalay lagu weeraray xarunta degmada Wadajir ee Gobolka Benaadir.

Kulanka ayaa looga hadley dardargelinta amniga, iyo sidii wax looga qaban lahaa dal-daloolada sababey in al-Shabaab fursad u helaan weerarka ay ku qaadeen xarunta degmada Wadajir.

Kheyre ayaa saraakiisha amniga u sheegay in aan loo dulqaadan karin in al-Shabaab fursad u helaan ay shacabka ku laayaan, waxaana uu saraakiisha ka dalbadey in si deg-deg ah looga hortago isku dayga al-Shabaab oo ku tilmaamey mid nafla caari ah

Saraakiisha kulanka la qaatey Raysalwasaaraha ayaa warbixin ka siiyey sida weerarka degmada Wadajir u dhacay, ay wadaan baaritaano dheeraad ah, waxaana ay ballan qaadeen in ay kor u qaadaan feejignaantooda.

Kulanka waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Amniga gudaha Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo isagu booqdey xarunta al-Shabaab ay weerarka ismiidaaminta ah ka fuliyeen.

