Qardho:Raashin Loo Qaybiyay Dadka Danyarta ah

Ururka dhalinyarada ee bulsho Kaab ee degmadda Qardho ayaa Deeq raashin ah u qaybiyay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan

Ururka oo xog ururin uu hore usameeyay ku ogaaday dadka danyarta ah ee degmada qardho, waxana ay ka soo xuleen 35 qoys oo ahaa kuwa ugu liita bulshadda , iyagoo u qaybiyay raashin isgu jira Bur, Sonkor, Timir, Saliid iyo timir

Munaasabadii qaybinta deeqdan waxaa goob joog ka ahaa Gudoomiyaha Gobolka karkaar C/qadir Siciid Caarshe dhaqaaje, Godoomiyaha Ururka dhalinyarada Gobolka karkaar Gudoomiyaha Ururka Horumarinta degmada Qardho ee Bulsha Kaab Aamino Maxamuud

Guudomiyaha Ururka Busho Kaab oo ugu horayn ka hadashay Munaasbadaasi ayaa ku dheeraatay asaaskii ururka iyo deeqadan dadkaa ku deeqay ee soo tababarucay.

“dhamaantiin waad mahad san tiiin Ururka Busho Kaab waa Urur ka hawal gra Degmada qardho waxana dhismihiisa isu xil qaamay dhalinyaro reer qardho ah oo isu xilqamay wax uqabashada dadka dayarta ah ee ku dhaqan Qardho mana han dhalin dakhli doon ah balse ale dartii bay isu bahaysteen” ayay tiri

waxay sheegtay in deeqadan uu soo diray Yuusuf maxamuud oo qurba joog ah si loo gaar siiyo dadka danyarta ah una soo mar siiyay Ururka Bulsho Kaab

“ilaahay wax khayr hawgu badalo Yuusuf maxamuud oo deeqdan ugu tala galay in lagu afuriyo dadka danyarta ah waana mid uu helo in sha alaah badal keeda waxan hubal ah hadii hal shaqsi uu afuriyay intaas hadii dad badan is xilqaamaan in ay wax ka wayn keeni karaan Yuusuf maxamuudna ilaahay ajar haka siiyo ayay hadal keedii ku soo af meertay Gudoomiye Aamino Maxamuud ” ayay tiri

Gudoomiyha Gobolka karkar C/qaadir Siciid Carshe Dhaqaaje aya umahad celiyay Masuuliyiinta Ururka Bulsho kaab iyo shakhsiga oo soo dhiibay deeqda raashinka ah

“waxaan aad ug mahad celinyaa dhalinta is xilqaantay ee wax uqabnaya dadkooda tabalaysan Ururka Bulsho Kaab ee ay Hormuudka utahay Aaamino waxan leeyahay wax wanagsan baad qabateen horay usocda in sha alaah naguna waanu idin garab taaganahay waxan kale ee umahad celinyaa deeqadan shaqsiga ku tabarucay Yuusuf Maxamuud waxan lenahay wax khayr alaha kuugu badalo dad masakiin ah baad wax siisay oo baahi uqabay Ururka Bulsho kaabna waan umahad celinyaa”

qaybo ka mid ah qoysaska nasiibka u yeeshay in ay helaan raashinkan ayaa umahd celiyay Ururka Busho Kaab waxan ay uduceeyen Masuulkii isu xil qaamay in uu furiyo

Ururka Bulsho kaab waxa uu ka hawal galaa Degmada Qardho waana mid ay ku midaysan yihiin dhalinyro iska wax uqabo ah had iyo goorna ku raad jooga in ay ogaadaan Qoysaska bahan ee ku dhaqan degmada Qadho.

