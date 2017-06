Ra’iisul Wasaare kheyre Oo amray In La Bixiyo Mushaharka Shaqaalaha Ka Hor Ciida-Sawiro

Wasiiro ka tirsan xukuumadda Federaalka iyo Xisaabiyaha guud ee Qaranka ayaa maanta kormeer howleed ku tagay Bankiga Dhexe ee Muqdisho si ay uga qayb qaataan dadajinta mushaarka shaqaalaha ee bisha May, oo Ra’iisul Wasaare kheyr amray in la bixiyo inta aan la gaarin Ciida.

Wasiiru Dowlaha Maaliyadda XFS mudane Maxamuud Xayir Ibraahim, Wasiirka Warfaafinta Eng. Abdiraxman Cumar Osmaan Yarisow, Xisaabiyaha Guud ee Qaranka Axmed Yusuf Muumin Siraaji ayaa kulan la qaatay Gudoomiyaha Bangiga Dhexe Bashiir Ciise iyo ku xigeenkiisa, waxaan ay ka waraysteen halka ay marayso dadajinta bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo guud ahaan howlaha ka socda Bankiga dhexe.

Kulan kaddib ayaa Wasiirada iyo xisaabiyaha guud la hadleen saxaafadda iyagoo ku aamanay howlwadeenada bankiga sida ya uga go’an tahay mudnaan siinta shaqaalaha dowladda iyo ciidamada kala duwan.

Wasiirka Warfaafinta Yariisow ayaa sheegay in bixinta si joogta ah mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidamada ay qayb ka tahay balanqaadkii Madaxweynaha, dowladana ilaa hada ay ku guulaystay bixinta mushaaraadka,

“Madaxweynuhu wuxuu balan qaaday in si joogta ah loo helayo mushaaraadka hadana maanta la bilaabayo in Bangi Xisaabeedka uga furan shaqaalaha Bangiyada gaaarka loo leeyahay mushaarkooda bisha May, waxaana ku xigaya bacdul ciid in la diyaariyo mushaarka bisha June, hadii Eebe idmo” ayuu yiri Wasiir Yarisow.

Horseed Media 2017