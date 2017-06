Somaliland oo Codsatay In dib Loo Bilaabo Wadahadalii Ay La Lahaayeen Xukuumadda Federaalka,

Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Dr Sacad Cali shire ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in dib loo furo wadahadaladii u dhexeeyay labada dhinac, kuwasoo bilaabmay sanadkii 2012kii.

Wuxuu sheegay in wadahadaladii ay la lahaayeen Dowladii hore ee federaalka aan wax horumar ah laga gaarin, marka laga reebo maamulka hawada soomaaliya, Waxaana uu tilmaamay inuu rajaynayo in dowlada cusub ay ka go’an tahay wadaxaajoodku.

“waxa jira mowduucyo badan oo aannu ka wada-hadli karno annaga iyo Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dhinacyada nabadgelyada, hawadda, arrimaha la xiriira iskaashiga dhaqaalaaha, horumarinta iyo caafimaadka” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibada

Wuxuu ugu baaqay beesha caalamka in dowladda federaalka ay ku cadaadiyaan in wada hadaladu miro-dhalaan, isagoo cadaalad darro ku tilmaamay in beesha Caalamku ay danaynayso oo kaliya Soomaaliya oo ayan u soo jeedin Somaliland oo xasiloon oo dimoqraadiya ah.

