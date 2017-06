30 Madaxweyne oo Ka Qaybgalaya Shirka Arrimaha Qaxootiga ee Ugandha.

Madaxweynaha Ugandha Yoweri Museveni iyo Xoghayaha qaramada Midoobay Antonia Guterres ayaa maanta si wadajir caasimadd Kambala uga furaya shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga afrika oo loogu magaca daray Garab Istaagga Qaxootiga.

Shirkan oo labo maalmood socon doono waxaa ka qaybgalaya ilaa 30 madaxweyne oo uu ku jiro madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana Ujeedada shirka lagu sheegay sidii loo soo afjari lahaa colaadaha wadamada koonfurta Suudaan iyo Congo oo qaxootiga ugu badan uu ka soo cararayo ,waxaana shirka lagu ururin doonaa deeq lacageed oo gaaraysa Labo bilyan oo lagu maal-gelin doono barnaamijyo kor loogu qaadayo nolosha qaxootiga

Dalka Ugandha ayaa qaxootiga ugu badan martigaliyay sanadkan kaasi oo lagu qiyaasay 1.3 milyan, kuwasoo badankoodu ka yimid Koonfurta Suudaan oo badan haween iyo caruur. Qaxootiga dhalinyarada ee ku jira xeryaha ayaa ka codsaday madaxda ka qaybgalaysa shirka inay xooga saaraan sidii loo soo afjari lahaa colaadaha dalalkooda ka jira.

Dhinaca kale, Xogyaha Qaramada midoobay Antonio Gutteres oo uu weheliyo Madaxa hay’adda Qaxootiga adduunka ee UNHCR Philip Grandi oo shalay soo gaaray magaaladda Kambala ayaa maanta booqanaya qaxootiga koonfurta Suudaan ee ku jira xeryaha qaxootiga ee Arua iyo Adjumani.

” Ha joojin qaxootiga ee jooji dagaaladda abuuraya qaxootiga, xeerka caalamiga ah waa waajib in la dhowro qaxootiga” ayuu yiri Antonia Gutters oo ku baaqay in la caawiyo Qaxootiga

Don't stop the refugees; stop the wars that produce them. #WithRefugees pic.twitter.com/XfrzZiG6fr

— António Guterres (@antonioguterres) June 20, 2017