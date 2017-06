Ammaanka Magaalooyinka Puntland Oo Sare Loo Qaadayo Maalmaha Ciida

Gollaha Xukuumadda dowladda Puntland maanta oo uu shir-guddoominayay madaxweynaha Puntland ayaa lagu amray dhammaan laamaha amniga ee dalka adkeynta amniga inta lagu jiro maalmaha ciida iyo dhammaan goobaha lagu tukanayo saalada ciida.

golluhu wuxuu sheegay in khatar amni oo weyni aysan ka jirin degaamadda Puntland, hase yeeshee amarada cusub ay la xiriirto sidii looga hortegi lahaa falala uu soo maaleegayo waxay ay ugu yeereen Cadowga Puntland

“shacabka Puntland inay ka dheeraadaan buunbuuninta wararka been-abuurka ah ee cadawga Puntland sheegaan, waxayna golluhu caddeeyeen in dhammaan deegaamadda Puntland aysan ka jirin wax khatar amni ah” ayaa lagu yiri War-murtiyeedkii ka soo baxay shirka Gollaha Wasiiradda

Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas wuxuu gollaha u sheegay in la xoojin-doono isku xirka xogta shacabka iyo dhammaan laamaha sirdoonka dalka si buu yiri looga hortago cadowga Puntland, loogana feejignaado kuwa ku dhumaaleysta Magaalooyinka Puntland.

sidoo kale, Madaxweynaha Puntland wuxuu amar ku siiyay guddoomiy-yaasha goboladda iyo laamaha amniga in la horgeeyo caddaalada qof kasta oo jidgooyo u dhigta gaadiid laga leeyahay degaamada Puntland iyo kuwa ka baxsan Puntland, Madaxweynaha yaa sheegay in dowladda Puntland aysan ogolaaneyn in gudaha Puntland lagu dhibaateeyo shacabka Soomaaliyeed.

Dhinac kale, Gollaha xukuumadda Puntland waxay wax ka bedel ku samaysay xeerka ururadda iyo xisbiyada Puntland, gaar ahaa qodobadda 2’aad iyo 3aad oo ka hadlaya khidmadaha laga qaado muwaadiniinta furanaya Xisbiyo iyo tirada taageero-yaasha ururada siyaasada Puntland laga doonayay.

gollaha xukuumadda wuxuu sheegay in arrintaa looga dan leeyahay dardar-gelinta arrimaha doorashooyinka Puntand ee xisbiyadda badan, golluhu ma sheegin inta laga cadadka khidmadda furashadda ururka iyo tiradda taageerayaasha laga doonayo urur kasta.

Xeerkii hore wuxuu dhigayay in ururkii doonaya inuu iska diiwaangaliyo guddiga doorashadda inuu bixiyo $7500, halka tiradda taageerayaasha gobolka kasta laga rabay inuu la yimaado 300 qof.

Horseed Media 2017