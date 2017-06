IRAQ: Daacish oo Qarxisay Masjidkii Qadiimka ahaa ee MOSUL – VIDEO

Masaajidka Al Nuri ee ku yaal magaalada Mosul oo dhisnaa muddo ka badan 800 oo sano ayaa gebi ahaan lagu burburiyey qarax weyn, xili goobtaasi lagu hareereeyey kooxdii ugu danbeysay ee maleeshiyaadka Daacish ee magaaladaasi ka dagaalamaya.

Maleeshiyaadka Daacish ayaa la rumeysan yahay inay ku xireen waxyaabaha Qarxa gudaha Masaajidka iyo Minaarada Caanka ah ee Masjidkaasi qadiimka ah, kadibna qarxiyey markii ay goobtaasi kusoo dhawaadeen ciidamada dowlada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Sunnida ah ee la dagaalamayey Daacish.

Raysalwasaaraha Ciraaq Haydar Al Abadi ayaa falkan ku tilmaamay danbi taariikhda geli doona, wuxuuna falkan ku sheegay inay tahay qirashada Daacish in laga guuleystay.

Warbaahinta faafisa dacaayada Daacish ee Amaq ayaa beenisay warkan iyadoo sheegtay in masjidka lagu burburiyey weerar diyaaradaha Maraykanka ah.

Taliyaha ciidamada Maraykanka Major-General Joseph Martin ayaa sheegay in diyaaradaha Maraykanka aysanba wax duqeyn ah ka geysan deegaanka uu ku yaal masaajidka. Waxayna ku sheegeen in falkan uu yahay mid markale muujinaya waxashnimada kooxda xagjirka ah ee Daacish.

Ciidamada Ciraaq ayaa shaaciyey muuqaal laga duubay xiligii la qarxinayey masjidka iyadoo ay muuqatay in masaajidka gudihiisa uu ka dhacay Qaraxa halmar dhulka la simay masjidkaasi oo caan ku ahaa minaaradiisa Qaloocan kuna jiray masaajidada ugu qadiimsan caalamka.

Video released by Iraq's military appears to show Nouri Mosque in Mosul being detonated by explosives. pic.twitter.com/EnY6CHmMA7

— Tamer El-Ghobashy (@TamerELG) June 21, 2017