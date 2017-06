Mukhtaar Roobow oo Maraykanku Ka Saaray Liiska Argagixisada.

Wasaaradda arrimaha dibada ee dalka maraykanka ayaa Mukhtaar Roobow Abu-mansuur waxay ka saartay Liiska argagixisada, iyadoo dib ula laabatay Abaalmarin lacageed oo madaxiisa la saaray.

Mukhtaar Roobow oo hore u ahaa k/xigeenkii hoggaamiyihii ururka Al-shabaab ee Axmed Godane, marna noqday Afhayeenka ururka, ayaa dowladda maraykanka sanadkii 2012ka waxay ku dhawaaqday lacag 5 milyan oo dollar oo ay ku bixinayso xog suurtagalisa in cadaalada la horkeeno mukhtaar Roobow

Abu mansuur ayaa la aamisan yahay in sanadihii u dambeeyay uu dhuumaalaysi ku jiray ka dib markii ay isku dhaceen Amiirka Al-shabaab, wuxuuna ku noolyahay magaalada Abal oo ku taala koonfurta degmadda Xudur ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana uu haystaa ciidamo daacad u ah oo u badan beeshiisa.

US Drops Reward Offer for Former al-Shabab Leader https://t.co/nZfGDhFjdT

— VOA Nike Ching 张蓉湘 (@rongxiang) June 23, 2017