Makka: Sucuudiga oo sheegay in fashiliyeen weerar ismiidaamin ah

Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Sucuudiga ayaa sheegtey in ay ka hortageen weerar ismiidaamin ah. Booliska ayaa isku hareereeyey guri ay ku tuhmeen in uu ku jiro qof bom iskumxirey oo doonaayey in uu weerar ka fuliyo gudaha Masjidka Xaramka ee magaalada Makka.

Sida Booliska Sucuudigu sheegeen ninka weerarka doonaayey in uu filuyo ayaa booliska rasaas ku soo ridey kadibna waa u jawaabeen, waxaana muddo yar kadib qarax xooggan laga dhex maqley guriga oo burburey, taas oo la aaminsan yahay in uu naftiisa qarxiyey ka hor inta aan la qaban.

11 qof ayaa dhaawac ka soo gaarey qaraxa waxaana ku geeriyoodey qofkii is qarxiyey. Dadka dhaawacamey ayaa 5 kamid ah ahayd Boolis, halka 6 qof oo kale ay ahaayeen ajaanib u soo cibaado tegey Masjidka Xaramka, waxaana ay qabaan dhaawacyo fudud.

Booliska ayaa baaritaano ay wadaan ku qabtey 5 oo qof kale oo lala xiriirinaayo qaraxan, magaalada Jidda ee xeebta badda cas

Xaramka ayaa ku soo beegmaya iyada oo la isu diyaarinaayo munaasabadda Ciida Fitriga, waxaana Xaramka u cibaado tegey kumaankun Muslimiin ah.

Horseed Media