Dowladda Federaalka oo ka Hadashay adeega Internetka ee Ka Maqan Muqdisho.

Labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa caasimadda muqdisho iyo qaar ka mid ah goboladda koofureed ee dalka ka maqnaa adeega internetka, waxaana khalkhal ku yimid xafiisyada dowladda, xawaaladaha, Saxaafadda iyo qaybo badan oo isticmaala internetka

wasaaradda Boostaha iyo isgaarsiinta Soomaaliya ayaa sheegtay in cilad ku timid xarigii (fibre Optic) ee badda yaalay ee internetka siin jiray magaaladda muqdisho kaasi oo uu jaray markab.

“Internetkii dalka wuxuu soo dhexmarayay badda, waxaa jaray Markab, annaga waxaan ogaanay habeenkii ciidda, xafiisyada dowladda oo dhan waan u wada sheegnay,” sidaas waxaa yiri agaasimuhu wasaaradda Isgaarsiinta oo warbaahinta u waramay .

Wuxuu sheegay in shirkado yar ay haatan bixinayaan adeega internetka, oo ay muuqato in adeega internetka hal meel kaliya laga maamulo, taasi oo keentay in adeegu uu ka maqan yahay inta badan muqdisho

“Internet la’aantu waxay qeexeeysaa in dalku uu hal Cable keliya isticmaalo, taa oo keeni karta dhibaato.” ayuu yiri

Adeega Internetka oo Soomaaliya la keenay dhamaadkii sanadihii 90kii ayaa haatan wuxuu ka mid noqday waxyaabaha asaasiga ee bulshadu u baahan tahay, waxaana hadda adeegsada qaybaha Ganacsiga, dowladda, jaamacadaha, iyo qaybaha kale ee bulshadda.

Horseed Media 2017