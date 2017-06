Howlgalka Midowga Yurub oo Beeniyay In Markab Dagaal uu Dab Ku Qabsaday Xeebaha Puntland

Howgalka Midowga yurub EU NAVFor ayaa beeniyay in mid ka mid ah Maraakiibtooda dagaalka uu dab qabsaday oo uu ku degay Xeebaha Soomaaliya, gaar ahaa xeebaha Puntland.

Qoraal ay soo dhigeen bartooda twitterka ayay ku sheegeen inay ka warqabaan warar la xiriira in dab qabsaday markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada Midowga yurub

” Waxaanu xaqiijinaynaa in wax shil ah uusan ka dhicin markiibtayada dagaalka ee ilaalisa xeebaha Soomaaliya, dhammaan shaqaalaha maraakiibtayadu waa badqabaan, wax dhib ahna ma jiraan” Sidaas waxaa lagu yiri qoraalka howlgalka Ciidamada Midowga yurub ay soo dhigeen bartood twitterka

.@EUNAVFOR aware of reports about possible fire aboard an EU warship off coast of Somalia. We can confirm no incident & all our crews safe. pic.twitter.com/cgb55SZ1sp

— EUNAVFOR (@EUNAVFOR) June 26, 2017