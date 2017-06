Midowga Yurub oo shirkada GOOGLE ku ganaaxday lacag dhan $2.7 bilyan

Google ayaa lagu eedeeyey in dadka internetka wax ka gata ay had iyo goor usoo bandhigto shirkadaha ay xiriirka gaarka ah la leedahay iyadoo hoos marisa shirkadaha kale oo laga yaabo inay ka adeeg fiican yihiin. Arrintan oo lagu tilmaamay mid ka horimaaneysa in shirkadaha si siman ugu tartamaan suuqa.

Ganaaxan ayaa ah kii ugu cuslaa oo uu Midowga Yurub dul dhigo shirkada Google oo laga leeyahay dalka Maraykanka.

Midowga Yurub ayaa 90 maalmood u qabtay shirkada Google inay wax ka bedasho nidaamka ay wax u xayeysiiso, hadii kale tilaabooyin dheeraad ah laga qaadi doono.

Maamulka Shirkada Google ayaa sheegay inay eegayaan go’aanka EU-da, waxayna iska fogeeyeen eedeynta iyagoo sheegay inay ka fiirsanayaan inay racfaan ka qaataan xukunka ganaaxa ah.

