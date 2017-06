Hay’adda FAO Oo Sheegtay in Soomaali wali abaari ka jirto

warbixin ay soo saartay Hay’adda Qaramada midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha ee FAO ayay ku sheegtay in qaybo ka mid ah Soomaaliya ay wali ka jirto abaar taas oo loo sababeeyay roobabkii gu’ga oo yeraaday qeybo kamid ah dalka Soomaaliya.

Hay’ado waxay sheegtay in dadku ku nool Dhulka miyiga ay yihiin kuwo ugu daran oo biyo la’aanta heysato marka loo eego dadka magaalooyinka ku dhaqan.

Si looga gudbo xaaladaha abaaraha ee ku soo laa laabta Soomaaliya, hay’adu waxay ku talisay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe waqti dheer ah oo lagu hirgelinayo mashaariic abaarta looga hor tagayo.

Xilli roobaadkii gu’ga ayaa hey’addu waxaa ay sheegtay in deegaanada Somaliland iyo Puntland roob wanaagsan oo ku filan uu ka da’ay halka gobolada koofureed aysan helin roobabkii gu’ga xadigii la rabay.

Hey’adda FAO ayaa sidoo kale warbixinteeda ku xustay in dhammaadka sanadkan 2017 ay suurtagal tahay in cilmilada ELNINO laga dareemo Soomaaliya, taas oo keeni karta in xilliga deyrta roobab wanaagsan ka da’aan Soomaaliya.

Horseed Media 2017