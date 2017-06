Kheyre Caalamku waxa uu diyaar u yahay in uu Soomaaliya wax la qabto

Raysalwasaaraha xukuumada federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maalintii shalay ee Khamiista sheegay in hadda iyo wixii ka danbeeya dalalka caalamku diyaar u yihiin wax u qabashada Soomaaliya, sidaas darteed shacabka Soomaaliyeed looga fadhiyo in ay taageeraan qorshahaas iyo qorshaha dowladda. Khatarta keliya ee jirta ayaa ah in Soomaaliya fursaddan ka faa’idaysan waydo ayuu yiri Kheyre.

Hadalkan ayuu Rayslawasaaruhu uga dhawaaqey Muqdisho kadib markii uu kulan la qaatey Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dalka Norway Borge Brende oo booqasho ku tegay Muqdisho, ballana qaadey in ay Soomaaliya kala shaqeynayaan dib u dhiska dalkooda.

Waxaa uu intaa ku darray in shacabka Soomaaliyeed laga doonayo in ay u istaagaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dib u dhiska dalka, maadaama beesha caalamka ay taageero diyaar ula yihiin Soomaaliya.

“….Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa aduunku way u soo jeedaa wax u qabashada Soomaaliya, caalamku waxey diyaar u yihiin in ay wax nala qabato oo ay nala shaqeysato, dadka Soomaaliyeed waxaana u sheegayaa in ay u istaagaan sidii dalka dib loogu dhisi lahaa, shacabka Soomaaliyeedna gacmaha is qabsataan, qof kastana masuul ayaa saaraan….” ayuu yiri Khayre.

Raysalwasaare Kheyre ayaa sheegay in qofkasta oo isku daya in uu fursaddan ka khasaariyo Soomaaliya lagula xisaabtami doono.

Horseed Media