Wasiir kuxigeenkii hore ee Maaliyadda Puntland oo ka hadley lacagta faalsada iyo shirkado saami ku leh dakhliga Puntland (Video)

Wasiir ku xigeenkii hore ee Puntland Mudane Axmed Yaasiin Saalax oo marti u ahaa barnaamijka Deberani Show ee ka baxa Telefishanka Somali Cable ayaa uga hadley arrimo badan oo xasaasi.

Lacagta Bosaso Lagu daabaco

Wasiirka ayaa si cad uga hadley daabacadda lacagta Soomaaliga ee Puntland ku daabacdo gudaha Bosaaso, waxaana uu ka sheekeeyey sababaha ay ku timid daabacaddan, in ay ahayd markii la waayey shiling soomaali dalku isticmaalo, wuxuu wasiirku sheegay in markii hore la xakeemeeyey laakiin ay keentey dhibaato ah in Dollarkii kor u kaco. Axmed Yaasiin waxa uu sheegay in maamulka wershadda daabacda lacagta ay gacanta ku hayaan maamulka Puntland.

Kicitaanka Dollarka ayaa inta badan sabab u ah yaraanta wax dhoofinta, taas oo sababta in lacagta adag ay ku yaraatyo suuqyadu, waxaa kale oo sababa in suuqa lagu soo daayo lacag Soomaali badan.

Shirkad dakhli 3% ku leh dekadda

Mudane Axmed Yaasiin Saalax ayaa sidoo kale ka hadley shirkad si gaar ah loo lee yahay oo Puntland ku kaabtey barnaamij database ah oo ka shaqeeya dekadda. Wasiirka ayaa sheegay in shirkaddaas bil kasta ay ku leedahay dakhliga dekadda 3%, taas oo uu sheegay in ay noqon karto lacag gaareysa bil kasta 70 000$, wasiirku waxa uu sheegay in heshiiska shirkaddu uu muran dhaliyey oo aan la isku raacsaneyn heshiiska, heshiiska ayuu sheegay in uu yahay mid aan la waafajin sharciga Puntland ee si awood ah lagu meel mariyey. Wasiirku kamna hadlin magaca shirkadda, waxaase jirtey shirkado dhawr ah oo Miisaaniyadda Puntland lagu xusey kuwaaas oo leh bilkasta lacag ku dhaw nus malyuun dollar.

Lacagta horumarinta ee DP World

Wasiir ku-xigeenkii hore ee Puntland ayaa ka hadley lacagta horumarinta ee Puntland la siiyey taas oo gaareysa 15 milyan oo dollar, waxaana uu sheegay in lacagta qayb kamid ah sida loo maamuley ay tahay wax wanaagsan, oo lagu bixiyey kaabayaasha dhaqaalaha. Lacagta hartey ee 10 Milyan ah ayuu sheegay in 5 milyan ookamid ah loogu tala galay sidii dekadda loogu diyaarin lahaa dhulka laga dhisaayo baneyntiisa oo hadda ay ka dhisan yihiin guryo si gaar ah loo lee yahay.

Sicir bararka ka taagan Puntland oo saameeyey dadka danyarta ah ayaa la aaminsan yahay in ay sabab u tahay daabacadda lacagta lagu daabaco gudaha Puntland. Madaxweynaha Puntland ayaa horey u diidey in ay daabacaan wax lacag ah isaga oo horjooga Baarlamaanka Puntland ee lagu dhex dhaariyey. Xildhibaano arrintan daba socdey ayaa dhamaantood Madaxtooyada Puntland ay is faham la gaartey kuwaas oo isgaa harey dabagalka iyo ilaalinta xukuumadda.

Dhegayso Xildhibaan Surcad su’aashii lacagta faalsada 25-10-2015

Daabacada lacagta Soomaali waxaa sharci u haysta oo keliya Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ee Puntland ka tirsan tahay sida uu qabo dasuurka iyo weliba sharciga caalamiga ah, waxaana kala shaqeynaya sanduukha lacagta adduunka ee IMF.

Axmed Yaasiin Saalax ayaa noqonaya masuulkii ugu horeeyey ee ka tirsan Puntland ee si furan uga hadla arrimahan iyo weliba shirkadaha heshiiska Puntland kula jira ee saamiga laga siiyo dakhliga dekadda Bosaso.

Axmed Yaasiin Saalax ayaa tan iyo sanadkii 2014 ahaa Wasiir ku xigeenka Maaliyadda Puntland.

