Muqdisho oo si weyn looga xusay maalinta xornimada iyo israaca ee 1-da Luuliyo

Munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa ka dhacdey xarunta maamulka gobolka Banaadir, taas oo lagu xusay maalinta xornimada gobolada Koonfureed iyo israaca labada gobol, 1-da Luuliyo oo ay ka soo wareegtey 57 sano.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fereaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qaybgalay habeenkii xalay munaasabad calan saar ah oo Muqdisho lagu qabtay waxaana uu ka hadley muhimadda ay leedahay midnimada Soomaaliya taas oo mar kale dib loo arki doonoo.

“Waxay ahayd in mirihii halgankii dheeraa iyo gobanimadii lagu keenay waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur, hase ahaatee hoggaan xumo, talo xumo iyo dagaal sokeeye ayeey nooga dhacday, kadibna dhibaatadii iyo waxyaabihii aan soo marnay ayaan muteysannay, heer walbo oo dalka uu soo maray waxay saameysay qof, qoys, qolo iyo qaran, hase ahaatee dedaal badan oo la galay, caalamkana gacan inagu siiyey waxaan maanta u dabaaldageennaa 57-guuradii dhalashadii Jamhuuriyaddeennii” ayuu yiri Madaxweynaha.

Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay Somaliland, isagoo sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay dib u bilowdo wadahadalladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Dowaldda Dhexe ee Soomaaliya.

57 guuradii maalinta xornimada ayaa ku soo beegmeysa iyada oo Soomaaliya weli ku jirto kabasho qaranimo kadib markii Dowladdii Soomaaliya afka ciida loo daray 1991, islamarkaana aysan jirin wax lagu bedeshey, dalka ayaa u kala go’ay gobolo ay kala maamulaan jamhado. Wixii ka danbeeyey 1998 waxaa bilowdey in dib loo unko qarankii Soomaaliya, iyada oo Dowaldda uu hadda hoggaam iyo Farmaajo loogu hanweyn yahay in ay dhismaha qaranka soo gaarsiiyaan meel ka wanaagsan halka uu hadda joogo.

We congratulate the Independence Day of the Somali people. pic.twitter.com/0YEsIfdQxQ

— Turkey in Somalia (@TC_Mogadishu) July 1, 2017