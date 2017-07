Donald Trump vs Warbaahinta madaxa banaan ee Maraykanka -VIDEO

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sii laba jibaarey weerarada afka iyo qoraalada ah ee uu ku hayo qaar kamid ah Warbaahinta Maraykanka sida CNN NY Time iyo Washington Post.

Donald Trump ayaa maanta bartiisa Twitterka ku faafiyey muuqaal isaga oo dagaal ku jira qof uu madixiisa ku beddeley astaanta telefishanka CNN ayuu kula jiraa dagaalka waxaana uu feer dhulka la dhigayaa qofka uu CNN ku tilmaamey.

Muuqaalkan ayuu ka soo qaatey markii uu ahaa Xidiga Telefishanada (Reality TV star) oo uu ka qaybgalay Ciyaarta legdinta iyo haraatida ah daawashadeed in nuu soo dhexgalay oo banaankeeda wax ka ciyaarey.

Carada iyo nacayba uu u qabo warbaahinta CNN darteed ayuu Donald Trump sidaan u yeelay waxaana uu isu muujinayaa in uu ka guuleystey CNN oo uu ugu yeero FNN Fraud News Network.

Muuqaalka waxaa si weyn u canbaareeyey in badan oo kamid ah Xildhibaanada aqalka Congress-ka waxaana ay ku tilmaameen mid xadkiisi soo dhaafey.

Anna Navarro oo ka qaybqaadatada waraysiyada iyo falanqeynta Telefishanka CNN ayaa ku tilmaantey mid uu baaq ugu diraayo taageerayaashiisa in ay dilaan Suxufiyiinta.

Warbaahinta CNN ayaa iyaduna ku tilmaantey muuqaalka mid Madaxweynuhu ku dhiirigelinaayo rabshadaha.

Donald Trump oo horey u ahaa shakhsi jecel in uu si weyn Telefishanada uga soo muuqdo kuna lahaa barnaamijyo ayaa weerar aan kala joogsi lahayn oo Twitterka ah iyo weliba khudbadihiisa ku haya. Suxufiyadda Mika Bzrezniski ayaa ku tilmaantey Trump nin aan u dulqadan karin wax isaga ka soo horjeeda in uu daawado, waxayna ugu baaqdey in aanu daawan ee iska dhaafo barnaamijyada uu neceb yahay.

Maalmo ka hor ayey ahayd markii uu barnaamijka ka baxa MSNBC ee Morning Joe uu si weyn ugu magaawey labada weriye ee daadihiya barnaamijkaas Joe Scarborough iyo Mika Bzrezniski. waxaana uu gabadha Mika ku tilmaamey mid garashada maskaxdeedu hooseyso Low IQ halka uu Joe oo horey uga tirsanaan jirey aqalka Congress-ka uu ku tilmaamey nin waalan.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

…to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Crazy Joe Scarborough and dumb as a rock Mika are not bad people, but their low rated show is dominated by their NBC bosses. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Horseed Media