Qatar oo Kuweyt u gudbisey jawaabta shuruudaha xulafada Sucuudiga

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa gaarey magaalada Kuweyt ee dalka Kuweyt si uu u gudbiyo jawaabta rasmiga ah ee shuruudaha Xulafada Sucuudigu ku xireen.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa maanta kulan la qaatey Amiirka dalka Kuweyt Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah , waxaana lagu wadaa in uu gaarsiiyo warqad gacanta lagu qoray oo jawaab u ah 13 qodob ee laga doonaayey ugu danbeyn in Qatar ku fuliso maanta oo isniin ah, sida laga soo xiganayo Al-jazeera.

Dalka Kuweyt oo kamid ah dalalka Khaliijka ayaa qaatey mowqif dhex-dhexaad ah waxaana ay qaateen doorka dhex-dhexadinta.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa horay u sheegay in Qatar aysan fulineyn shuruudaha 13 ah, ee ay ka horeyso in wada hadal la furo ka hor inta aan shuruudo la isu yeerin.

Dalalka Boqortooyada Sucuudiga Imaraadka Carabta, Baxreyn iyo Masar ayaa 5 Juun 2017 xiriirka diblomaasiyadeed u jaray Qatar, intaas keliya kuma ekaan waxay xayiraad ku soo rogeen Qatar in aysan isticmaali karin Badda, dhulka iyo hawada afartaas dal taas oo culeys weyn ku noqotey Qatar maadaama xuduudka dhulka ay la wadaagto Boqortooyada Sucuudiga oo keliya. Xulafada Sucuudiga ayaa Qatar ku xiray 13 shruudood in ay fuliso si ay xiriirka u soo celiyaan, waxaana ay u qabteen 10 maalmoood oo ku eg maanta. Isla maanta ayaa Xulafada Sucuudigu Qatar siiyeen 48saacadood oo kale. Ma sheegin tallaabo cusub ee ay qaadayaan, waxaase la aaminsan yahay in ay cunno qabateynta sii xoojinayaan.

Horseed Media