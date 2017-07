Qatar oo waqti dheeraad ah la siiyey in ay fuliso shuruudaha lagu xiray

Dalalka jaray xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee ay la lahaayeen dalka Qatar ayaa siiyey wakhti dheeraad ah oo ay ka doonayaan in Qatar ku oggolaato 13 qodob ee lagu xiray haddii ay fuliso ay dib u soo celinayaan xiriirka Dibolaamisayeed.

Dalalka Sucuudi Caraabiya, Imaraadka, Baxreyn iyo Masar ayaa siiyey Qatar 48 saac oo dheeraad ah kadib markii 10 maalmood ee loo qabtey ay dhamaatey. Telefishanka Sucuudiga ayaa sheegay in 10 maalmood ay ku ekeyd maanta oo isniin ah.

Qatar ayaa sheegtey in 13 qodob ay yihiin kuwo aysan qaadan karin, ayna ka horeryso in wada hadal la furo ka hor inta aan laga dalban in ay fuliso shuruudaha adag oo ay kamid yihiin, Warbaahinta Al-jazeera oo la xiro, Saldhigga Turkiga oo la xiro, xiriirka Iran oo ay hoos u dhigto iyo in ay xiriirka u jaraan urrada Xamaas iyo Ikhwaanul Muslimiin.

Wasiirka Arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa maalintii shalay Sabtida isku dayey in uu sameeyo isu soo dhaweyn iyo tanaasul, si wada hadal u furmo taas oo socon weydey. Madaxweynaha Maraykanka ayaan dhex-dhexaadka ahayn xaaladda Khaliijka waxaana uu sacab ku soo dhaweeyey go’aanka Qatar laga qaatey, iyada oo saldhigga u weyn ee Mileteri ee ka baxsan gudaha Maraykanka uu kulee yahay dalka Qatar.

Dalka Qatar ayaa xiriir dhaw la samaystey tan iyo markii walaalahooda Khalijku ay gooyeen dalalka Turkiga iyo Iran.

Horseed Media