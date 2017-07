Shariif Xasan: Mukhtaar Roobow waa nin oday ah oo Baay & Bakool taariikh ku leh” – COD

Madaxweynaha kumeel gaarka ah ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Adam ayaa markii u horeysey ka hadley xaaladda Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), oo dhawaan Maraykanku ka saarey liiska argagixisada, iyo kuwa madaxooda lagu doonayo lacag Malaayiin ah.

Shariif Xasan Sheekh Adam oo waraysi siiyey VOA ayaa sheegay in uu si aad u soo dhaweynayo in la soo dhaweeyo Mukhtaar Roobow, waxaana uu ku tilmaamey nin oday ah oo goboladiisa taariikh ku leh. Dowladda Federaalka ayuu ka codsadey in ay soo dhaweeyaan oo ka shaqeeyaan sidii uu u soo xeroon lahaa.

Shariif Xasan ayaa sheegay in ay u gurmanayaan haddii al-Shabaab ay weerar ku qaadaan Roobow, wuxuuse sheegay in uu isaga filan yahay oo iska dhicin karo, Mar la weydiiyey warar sheegaya in al-Shabaab ay duulaan ku yihiin halka uu ku sugan yahay Abu Mansuur.

Weriyaha VOA Caasha Cuud oo weydiisey Shariif Xasan in uu xiriir marna la yeeshay ayaa sheegay in uu jiro laakiin uu ahaa xiriir dadban, haddana diyaar u yahay in uu la sameeyo xiriir toos ah.

Mukhtaar Roobow Cali oo kamid ahaa hoggaamiyasha al-Shabaab ayaa khilaaf ay ku kala tageen Hoggaamiyihii hore ee Al-Shabaab Axmed Cabdi Godan oo diyaaradaha Maraykanku dileen, sanadkii 2013 waxaana muddo labo sano ka badan ku dhuumaaleysanayey gobolka Bakool.

Mukhtaar Roobow ayaa la aaminsan yahay in uu qayb ka ahaa shacab badan oo lagu diley gobolada Koonfureed, markii uu ahaa hoggaamiyaasha al-Shabaab.

