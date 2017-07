Adis Ababa: Shir Madaxeedkii 29aad ee Midowga Afrika oo la soo gebagebeeyey

Waxaa maanta oo Salaasa ah la soo geba-gebeeyey shir Madaxeedkii 29aad ee Midowga Afrika. Shirka ayaa fumey maalintii Isniinta waxaana uu socdey laba maalmood.

Shirka Midowga Afrika waxaa Soomaaliya uga qaybgalay Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaaliga ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo wefdi uu hoggaaminaayo.

Shir Madaxeedka Midowga Afrika ayaa diirada lagu saarey qodobo ay kamid yihiin sidii loo maalgelinlahaa da’yarta Afrika si ay u helaan fursado ay ku hormarin karaan mustaqbalkooda, waxyaabaha kale ee looga hadley ayaa dhegaysiga warxbixino la xiriira nabadda, dib u eegis ururku ku sameeynayo qorshe uu soo jeediyey Madaxweynaha Rwanda Paul Kagame kaas oo la xiriira dib u habeynta hay’ada ururka Midowga Afrika, dejinta qorshaha dhaqaale 2018 ee Midowga Afrika.

Gebagebadii shirka waxaa la dhaariyey komishanka cusub ee Kheyraadka dadka, Sayniska iyo Tiknoolajiyadda, iyo Arrimaha Dhaqaalaha.

Mudadii uu ku sugnaa Itoobiya Raysalwasaare Kheyre ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay kala hadlaan Itoobiya in xabsiyada laga siidaayo 120 qof oo ku xirnaa xabsiyada Itoobiya kuwaas oo dhawaan diyaarad keeni doonto Muqdisho.

Horseed Media